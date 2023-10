La población de Gaza aguarda una posible invasión israelí tras el fin del ultimátum

El ultimátum lanzado por Israel para evacuar el norte de Gaza, donde viven más de un millón de personas, ha concluido. Decenas de miles de personas han huido de la zona ante el temor de una posible invasión de Israel. Según el Ejército israelí tenían hasta las 16.00 hora local, 15.00 hora peninsular española, para llegar a la parte sur de la Franja. Mientras se acumulan tropas, tanques y vehículos militares en el perímetro, la dramática situación del enclave sigue agravándose.

Hasta la hora anunciada por el Ejército israelí, los seis pasos fronterizos que tiene Gaza se encontraban cerrados

Hasta la hora anunciada, los seis pasos fronterizos que tiene Gaza se encontraban cerrados después de que el de Rafah, el único que hace frontera con Egipto, haya quedado también clausurado por el lado palestino, según ha informado la Organización Mundial de la Salud. El cierre impide no sólo el tránsito de la ayuda humanitaria que se intenta llegue a la zona, como el cargamento de suministros médicos enviado a Egipto por el organismo de Naciones Unidas, sino también el de personas.

A todo ello se suma la situación especialmente dramática que están sufriendo los centros médicos, con escasez de medicinas y material sanitario, así como falta de electricidad por el cerco total de Israel a Gaza, que impide la llegada de comida, agua, mercancías o combustible.

La catástrofe se percibe en el hospital Al Awda, en la urbe de Yabalia, situada en el norte del enclave. El personal sanitario del centro, 35 médicos y enfermeros, se ha negado a abandonarlo por la imposibilidad de sacar a los heridos después de que el Ejército israelí amenazara con bombardear el centro y les diera 24 horas para salir, según la agencia oficial de noticias palestina Wafa. Todo ello en medio de "condiciones catastróficas debido al rápido aumento del número de muertos y heridos", según ha denunciado Ahmed Muhanna, responsable del centro.

La Media Luna Roja también ha alertado de la imposibilidad de poder evacuar el hospital de Al-Quds. Y, del mismo modo, la dirección del hospital de Kamal Adwan ha anunciado que no puede hacer caso a la orden de Israel y que seguirá atendiendo a los pacientes. La organización médica israelí Médicos por los Derechos Humanos - Israel ha recordado que se trata de un centro de atención infantil, donde ahora mismo hay 150 pacientes, entre niños y mujeres embarazadas, y que no tiene posibilidad de transportar a los ingresados en ambulancias. "No existe ningún hospital alternativo en la Franja de Gaza preparado para recibirlos", ha avisado la organización.

Tropas israelíes y vehículos militares, entre ellos tanques, se reúnen en un lugar no revelado a lo largo de la frontera con Gaza. — ATEF SAFADI / EFE

Tragedia humanitaria

La mayoría de los más de 1,1 millones de personas que viven en el norte de Gaza -más o menos la mitad de la población de la Franja- son refugiados. Tras el ultimátum lanzado por Israel, la ONU advirtió de que una evacuación de semejantes proporciones, sin corredores humanitarios seguros, mientras prosiguen los bombardeos y las incursiones militares, con más de 8.700 heridos -muchos de ellos niños y ancianos- y con los hospitales atestados y funcionando sin electricidad, es literalmente "imposible" y derivará en una tragedia humanitaria de "consecuencias devastadoras". Además de Naciones Unidas, varias ONG internacionales también rechazaron la medida de Israel.

La crisis humanitaria en la Franja es rampante ante los constantes ataques del Ejército israelí que han dejado al menos 2.215 muertos, una cifra que en solo una semana de guerra se acerca a los 2.250 palestinos que fallecieron en el conflicto de 2014 con Israel que se prolongó por dos meses. Entre los víctimas mortales hay 724 menores y 458 mujeres, lo que son más de la mitad del total de muertos registrados desde el comienzo de la guerra, el pasado sábado, por un ataque sorpresa del movimiento islamista Hamás, que deja hasta ahora más de 1.300 muertos en Israel.

Por encima de todo, la Organización Mundial de la Salud insiste a Israel que permita la entrada desde Egipto de suministros médicos

Por encima de todo, la Organización Mundial de la Salud ha insistido a Israel que permita la entrada desde Egipto de suministros médicos "para atender las urgentes necesidades en Gaza". También la entrega de combustible, imprescindible para que la población pueda tener agua potable, que "se está acabando". "Se ha convertido en una cuestión de vida o muerte. Es un deber", ha denunciado el comisionado general de la Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA, Philippe Lazzarini. "De lo contrario, la gente empezará a morir de deshidratación grave, entre ellos niños pequeños, ancianos y mujeres. El agua es ahora el último sustento que queda", ha insistido el responsable de la agencia.

Las imágenes de destrucción de barrios casi enteros y de edificios residenciales reducidos a escombros se cruzan entre la información que surge cada vez más a cuentagotas dentro de la Franja. Israel ha declarado que entre la noche del viernes y la madrugada del sábado ha bombardeado "a gran escala" a objetivos de Hamás, entre los que, ha dicho, haber causado "docenas de muertos" y haber matado a un jefe del sistema aéreo de las milicias.

Por su parte, las Brigadas Ezzedin al Qassam, brazo armado de Hamás, han anunciado la muerte de otros nueve rehenes debido a los ataques israelíes. Entre los fallecidos hay cuatro ciudadanos extranjeros muertos "como resultado de los bombardeos sionistas" sobre los lugares en los que se encontraban.

En tanto, el secretario general de Hamás, Ismail Haniye, ha remitido una carta al secretario general de la ONU, António Guterres, en la que le pide que interceda para frenar la "bárbara agresión" israelí. Haniye denuncia en la misiva las "horribles violaciones que está sufriendo el pueblo palestino en la Franja de Gaza" que implican "crímenes de guerra conforme a la Cuarta Convención de Ginebra".