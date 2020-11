Polémica por la retirada de un corto feminista de un festival en Tel Aviv para apoyar la causa palestina

A través de relatos íntimos y personales, cinco mujeres comparten sus experiencias en relación con el cuerpo, desde la infancia a la tercera edad. Este es el hilo conductor de Carne, un corto de 12 minutos de la directora brasileña Camila Kater, de 29 años, una ópera prima "muy feminista" que ha obtenido decenas de galardones en festivales internacionales.

Carne fue seleccionada recientemente para el décimo quinto festival TLVFest de Tel Aviv, en el capítulo de International Queer Animation Shorts. Tenía que haberse exhibido y que haber estado a disposición de todo el mundo a través de internet entre los días 12 y 21 de noviembre, pero esta odisea se ha truncado después de varias peripecias este lunes 16 de noviembre.

La primera incidencia ocurrió hace unas semanas, cuando una directora israelí se puso en contacto con la productora de Carne para informarle de que en el TLVFest no había seleccionado ninguna película palestina de temática LGBTQI+ a pesar de que varios films palestinos reunían las condiciones de calidad requeridas para ser incorporados al festival.

Respondiendo a la petición de la directora israelí, la directora Kater y la productora española, Chelo Loureiro, decidieron retirar Carne. Se pusieron en contacto con el equipo organizador para comunicarle su decisión antes de que comenzaran los pases físicos y virtuales. Sin embargo, la dirección del festival optó por contestar solo uno de los mensajes sin aceptar la petición de la directora y la productora.

El TLV Fest comenzó el 12 de noviembre a las 7 de la mañana. Aficionados de todo el mundo pudieron visualizar Carne a través de internet, con la excepción de Brasil, país que fue geobloquedo por los organizadores. Otros films brasileños que se sumaron a la protesta y exigieron que se retiraran sus obras estaban en la misma situación.

Una de las observaciones de los directores brasileños era que el Festival contaba con el apoyo del gobierno israelí, que es quien ejecuta la brutal ocupación militar que sufren los palestinos desde la guerra de 1967. Aunque TLVFest subraya que es una organización independiente, no niega el apoyo del Gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu.

'Carne' es un corto de animación que utiliza técnicas de pintura, acuarela, stop motion y descomposición de imagen virtual

Sin contar con que Brasil estuvo geobloqueado, de manera que los brasileños no tuvieron acceso a las películas, el TLVFest se desarrolló con normalidad. Los correos que los directores brasileños enviaban a la organización no tuvieron respuesta, pero probablemente debido a esos correos, el lunes 16 de noviembre la organización finalmente sacó Carne de la parrilla, aunque no el resto de films brasileños que también lo exigieron. Carne es un corto de animación que utiliza técnicas de pintura, acuarela, stop motion y descomposición de imagen virtual. Es de temática social, concretamente feminista, y además de haber obtenido más de 50 galardones, ha sido adquirido por The New York Times, y este lunes ha sido seleccionado para la short list de los Premios Goya.



Su gestación no fue sencilla desde el principio, cuando Ancine, un organismo público del ministerio de Cultura brasileño decidió cortarle la financiación, probablemente por razones políticas, aunque la directora encontró después la productora Loureiro, que trajo a Camila Kater a España para completar el proyecto.

"Camila Kater ha seleccionado cinco historias de entre más de cien grabaciones, y ha sabido sintetizar en dos minutos una anécdota de cada entrevista seleccionada que representa muy bien la historia de las mujeres", comenta Loureiro.

Un proyecto inspirado en experiencias propias y familiares

En un artículo reciente, Kater explica que comenzó a preparar el proyecto en 2016, "inspirada en mis propias experiencias y en historias familiares relacionadas con ser y convertirse en mujer". Debido a su entorno familiar, a la edad de seis años ya le preocupaba el cuerpo y a los 11 años empezó a visitar a un nutricionista.

En la infancia y en la adolescencia estaba disconforme con su cuerpo. "A las mujeres se nos ve como hembras antes que como a seres humanos, nuestros cuerpos están sobreexplotados por los medios de comunicación de masas y constantemente estamos sometidas a una opresión de estándar blanco, hetero y patriarcal", ha escrito Kater.