La Policía de Brasil cita a declarar a Bolsonaro por el asalto a las sedes de los tres poderes del Estado

La Policía Federal de Brasil ha citado para el próximo miércoles 26 de abril al expresidente del país Jair Bolsonaro. La comparecencia se dispone en el marco de la investigación sobre los ataques a las instituciones democráticas por parte de simpatizantes bolsonaristas el pasado 8 de enero.

Bolsonaro tendrá que acudir a la sede de la Policía Federal en Brasilia, después de que el juez del Tribunal Supremo Federal (STF, por sus siglas en portugués), Alexandre de Moraes, lo determinase así la semana pasada, indicando que es "indispensable para el completo esclarecimiento de los hechos investigados".

Moraes ha dado respuesta así a una solicitud del Ministerio Público, indicando que la Policía Federal tiene diez días para escuchar al exmandatario, según ha informado el portal G1.

Según las investigaciones preliminares, Bolsonaro estaría vinculado con el asalto a las instituciones democráticas, por su responsabilidad al haber presuntamente alentado el ataque a los edificios de los tres poderes, así como por haber puesto en cuestión en repetidas ocasiones el sistema electoral brasileño.

Bolsonaro, en una entrevista en febrero: "¿De qué golpe me hablan? ¿Dónde estaba el comandante, las tropas, las bombas?"

Bolsonaro regresó a Brasil el pasado 30 de marzo tras pasar tres meses en Estados Unidos. Con esto evitó estar presente en el acto de toma de posesión del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y mientras avanzaban las investigaciones sobre los ataques a las sedes de los tres poderes.

El pasado mes de febrero, el expresidente anunció que liderará la oposición contra el Gobierno de Lula da Silva. En declaraciones a The Wall Street Journal volvió a poner en duda las elecciones que perdió en octubre: "No estoy diciendo que hubo fraude, pero sí que el proceso electoral fue sesgado", sostuvo. Además de eso, Bolsonaro se burló cuando le preguntaron por el asalto a las instituciones: "¿Golpe? ¿De qué golpe me hablan? ¿Dónde estaba el comandante, las tropas, las bombas?", minimizó.