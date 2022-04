De las posturas de Zelenski y Navalni a la preocupación en Bruselas: así se vive la campaña electoral francesa en Europa

La campaña electoral en Francia ha girado en torno a los debates sociales y económicos en mitad de la crisis financiera a causa de la actual guerra en Ucrania. Este 24 de abril los franceses tendrán que elegir entre Emmanuel Macron y Marine Le Pen como próximo presidente a ocupar el Liceo, una decisión que tendrá sus repercusiones en el panorama europeo.

Ambos candidatos se vuelven a enfrentar después de cinco años, en esta ocasión tendrán que afrontar los diferentes dilemas que se les han planteado. Por un lado, el actual presidente francés tiene el reto de movilizar a todo un electorado de izquierda, que en su mayoría apoyó a Mélenchon en la primera vuelta, para que sus votos no caigan en la abstención.

La figura de Macron se ha visto desgastada durante estos años por las crisis de los chalecos amarillos, la pandemia, o la subida de los precios como consecuencia de la invasión rusa.

Por otro lado, Le Pen ha defendido mejorar el poder adquisitivo de los franceses para atacar a Macron. Además, la ultraderechista ha apostado por suavizar alguna de sus propuestas más polémicas. No obstante, Le Pen ha querido esquivar de manera constante su vinculación con el presidente ruso, Vladimir Putin.

Navalni pide el voto para Macron

Por esta razón, el encarcelado opositor ruso, Alexéi Navalni, ha hecho un llamamiento a los franceses, a través de su cuenta de Twitter, para que el próximo domingo apoyen a Macron como presidente.

Nalvani ha asegurado que el partido (RN) de Le Pen recibió un crédito de nueve millones de euros

Navalni ha asegurado que el partido (RN) de Le Pen recibió un crédito de nueve millones de euros por parte de un banco ruso. "Este banco es una institución usada por Putin para el lavado de dinero", señala el opositor para luego añadir: "Es corrupción. Es venta de influencia política a Putin".

A modo de conclusión, Nalvani ha señalado que "cualquiera que se llame a si mismo conservador y simpatice con Putin es en realidad un simple hipócrita que no tiene vergüenza".

Discreto apoyo de Zelenski a Macron

Por otro lado, Volodímir Zelenski se ha mostrado más prudente en su apoyo a Macron. "Aunque no creo que tenga derecho a influir en lo que ocurre en su país, quiero decir que tengo una relación con Emmanuel Macron y no me gustaría perderla", ha señalado el presidente ucraniano para la televisión francesa BFM.

Zelenski también ha aprovechado para señalar que Le Pen se equivocó en sus opiniones relacionados con Rusia y Ucrania. "Si Le Pen entiende que se ha equivocado, nuestra relación podría cambiar", ha dicho Zelenski.

Le Pen aseguró durante la campaña que si saliera electa como presidenta sacaría a Francia de la OTAN pero sin renunciar al artículo 5 de protección mutua, además de defender un "acercamiento estratégico entre la OTAN y Rusia”.

Durante la campaña a las presidenciales de 2017, Putin se reunió con Le Pen

Le Pen se está viendo afectada por su afinidad al presidente ruso. Durante la campaña a las presidenciales de 2017, Putin se reunió con Le Pen de la que salió una polémica foto para la ultraderechista. Tras ese encuentro, Le Pen llegó a asegurar que "las grandes líneas políticas que defiendo son las grandes líneas que defiende el señor Trump, que defiende el señor Putin".

Bruselas, preocupada por el resultado de las elecciones

Desde Bruselas están preocupados por si Le Pen sale elegida como presidenta de Francia el próximo domingo. Si bien la ultraderechista parece ya no defender la salida de la Unión Europea, aun sigue manteniendo algunas medidas como la primacía del derecho francés, la propuesta de "una alianza europea de naciones" abiertas a cooperaciones voluntarias o renacionalizar el control de fronteras.

"El debate que tendrá lugar en los próximos quince días es decisivo para nuestro país y para Europa", señaló Macron durante la campaña. De salir vencedora Le Pen se podría alinear en la UE con otros euroescépticos como el primer ministro húngaro, Viktor Orbán o el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki.