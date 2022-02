La precaria política de Europa en el norte de África y Oriente Próximo que pronto se le volverá en contra

Desde hace tiempo se observa una tendencia involutiva en Europa que viene acompañada de una fragmentación de intereses, con cada país mirando por lo suyo y sin que den muestras de superar la concepción nacionalista. Aunque es parroquial y retrógrada, esa tendencia se va asentando cada día con más fuerza y afecta a su política exterior.

En realidad, hablar de una política exterior europea es un oxímoron que no se sustenta de ninguna manera. Uno de los casos más obvios es el comportamiento de Europa con respecto a Oriente Próximo y el norte de África, donde los mandatarios han renunciado a una política positiva para Europa y esas regiones y se limitan a poner parches precarios cuando la situación se hace insostenible.

Como los países árabes y africanos son plenamente conscientes de que Europa es un museo cada vez más viejo, acomplejado e inoperante, su inacción les hace buscar socios en lugares que antes estaban apartados como China o Turquía, y sobre todo Israel y Rusia. Los intereses de estas potencias están muy alejados de Europa, pero eso no saca a Europa de su aturdimiento.

Mandatarios como Angela Merkel y Emmanuel Macron han demostrado consistentemente que no les importa lo que sucede en su frontera sur, o que les concierne solo a muy corto plazo, y que carecen de una visión conjunta para la región. Si realmente les importara, habrían hecho algo para acabar con el persistente apartheid israelí respecto a los palestinos, que lo envenena todo, o mantendrían una política unitaria en el Magreb.

La inacción se volverá contra Europa más pronto que tarde, pero a los mandatarios simplemente les preocupan los problemas de hoy, no los de mañana, y se limitan a parchear aquí y allá, desde París o Berlín, los pinchazos que ellos mismos provocan desde esas capitales. Lo que realmente les quita el sueño es venderles cuantas más armas mejor.

El caso de Francia es un poco más vergonzoso que el de Alemania, aunque los dos países van a la par. Francia tuvo una importante presencia colonizadora en la región y todavía sigue atada a una grandeza que ya no existe. Quiere mantenerse como faro para un gran número de países que no son los mismos que lo fueron cuando se iniciaron los procesos de descolonización.

El progreso de Europa en este campo depende justamente de que Macron asuma que la Francia de hoy tampoco es la misma que la de ayer, y que el mundo contemporáneo exige que Europa en su conjunto se despierte y aúne esfuerzos para recuperar influencia en el norte de África y Oriente Próximo. Lamentablemente ni París ni Berlín están por la labor.

Una circunstancia que agrava la debilidad de Europa es la inhibición de Estados Unidos. Ya desde la época de Obama, y sobre todo de Trump, Washington se está implicando menos en la región y está cediendo la hegemonía a Israel. La política de Joe Biden es indistinguible de la de sus predecesores, mientras que la prioridad de la política de Israel consiste en consolidar la anexión de los territorios palestinos y las autocracias/tiranías que le sirven de clientes económicos y políticos, es decir que acepten humildemente la anexión.

Uno de los muchos problemas europeos se observa en Libia, donde Francia e Italia tienen intereses divergentes. Mientras estos dos países discuten y conducen políticas diferenciadas, su influencia, y sobre todo la influencia de Europa, merma en Libia en beneficio de sus rivales, incluidos Turquía, Rusia e Israel. De hecho, tanto Libia, como el resto de países del Magreb, están diversificando sus socios militares, económicos y políticos a costa de Europa.

El colapso de Macron en Libia y Mali, así como las tensiones entre París y Argel, que en cierta manera es una potencia militar en la región que no debe ignorarse, proyectan muy bien la idea de que Francia no debería seguir actuando por su cuenta sino aunar los esfuerzos con el resto de Europa, creando una estrategia no nacional sino europea que daría mejores resultados al conjunto del continente.

Otro caso de estudio sobre las divisiones reinantes en Europa, el de Marruecos, apunta en la misma dirección. Recientemente Alemania ha propiciado un acercamiento a ese país reconociendo de facto la ocupación del Sáhara Occidental, pese a que otros países de Europa buscan realizar un referéndum avalado por las Naciones Unidas, un plan que la misma ONU presentó y Marruecos aceptó hace años.

No solo es preciso que Francia y Alemania se replanteen su desfasada estrategia nacional en relación con África y Oriente Próximo, sino que es necesario que Europa diseñe cuando antes una estrategia global con la que hacer frente a ese gran número de poderosos novios que le están saliendo a la zona. Es una tarea urgente que difícilmente avanzará si París y Berlín persisten en sus políticas circunstanciales y sin visión de futuro a medio plazo.

Las cosas se complican se miren como se miren. El mismo Macron tiene atadas las manos por la venta masiva de armas a los Emiratos Árabes Unidos, que actúan bajo la cobertura de Israel, y que están sembrando cizaña entre Argelia y Marruecos a causa del conflicto del Sáhara Occidental. Macron no puede abrir la boca contra los Emiratos o contra Israel, a pesar de que estos dos países patrocinan las autarquías y tiranías que proliferan por la región.