El presidente de México aclara que "no hay ninguna ruptura" con España

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha aclarado este jueves que "no hay ninguna ruptura" con España, pero ha insistido en una "pausa" en las relaciones entre ambos países.

"Lo que dije es 'vamos por el bien de nuestros pueblos, a tener una pausa'. No hablé de ruptura. No. Dije 'vamos a serenar la relación', que ya no se esté pensando de que se va a saquear a México impunemente, ya eso pasó, es una falta de respeto", ha indicado López Obrador en su rueda de prensa diaria.

López Obrador ha apuntado que "a veces tarda en que se entienda que ya hay otras condiciones" en México y, por tanto, ve necesario "avisar" de que las empresas ya no pueden optar a contratos públicos en el país sin ningún trámite, con la supuesta connivencia con autoridades locales. Nos vieron como tierra de conquista", ha alegado el presidente mexicano, que de nuevo ha cuestionado que, con cada presidente anterior, hubiese una empresa "favorita".



Estas declaraciones llegan después de que este miércoles el mandatario planteara que su Gobierno iba a "dar un tiempo" a las relaciones con España, muy dañadas desde que López Obrador llegó al poder a finales de 2018. Y es que el presidente mexicano propuso al rey Felipe VI que se disculpara por los abusos acontecidos durante la "colonización", pero la diplomacia española no atendió la petición.

Durante este tiempo, el presidente mexicano ha lamentado en varias ocasiones que la monarquía española no haya pedido perdón. Además, en ruedas de prensa previas ya había reconocido que las relaciones no eran buenas. Las empresas españolas están en el punto de mira de López Obrador, a las que acusa de haber logrado contratos ventajosos con la connivencia de anteriores Gobiernos.



Albares conversa con su homólogo mexicano

Estas últimas declaraciones del mandatario mexicano también llegan después de que el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, restara importancia a las palabras de López Obrador, aunque las recibió con sorpresa y perplejidad.

Albares mantuvo una conversación telefónica con su homólogo, Marcelo Ebrard, con el fin de "aclarar" la propuesta del presidente. Según ha informado Europa Press, la llamada "transcurrió en el buen tono habitual entre ambos", aunque no han transcendió más detalles sobre la charla.

Sin embargo, el Gobierno de España ha indicado en un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores que "rechaza tajantemente las descalificaciones" realizadas por el presidente de México contra España y las empresas españolas.