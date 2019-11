Primer adiós al Reino Unido: la Eurocámara votará si ratifica a la nueva Comisión sin el miembro británico

Podrá haber nueva “Bruselas” sin comisario británico. Los partidos del Parlamento Europeo han decidido que el equipo de Ursula von der Leyen no tendrá que esperar a que Londres mande un candidato a comisario -hay uno por país- para tomar el relevo de Jean-Claude Juncker y proclamarse como presidenta de la Comisión Europea.

Boris Johnson se ha negado hasta ahora a enviar a nadie ya que las normas electorales del Reino Unido no le permiten designar altos cargos para puestos internacionales en periodo electoral. Y el país está en plena campaña para sus comicios del 12 de diciembre.

Pero ni los parlamentarios ni nadie en las instituciones quería esperar a esas elecciones, ya que entonces Von der Leyen quizá no habría asumido el cargo de presidenta hasta febrero. El comisario británico tendría que pasar todo el proceso de ratificación del Parlamento, lo que llevaría un par de semanas en el mejor de los casos. Las cuentas no daban para que la alemana se comiera las uvas en su nuevo despacho del Berlaymont.

Quizá aún más importante es que el proceso de salida del Reino Unido, cuya fecha se ha retrasado ya en tres ocasiones, está dando muchos quebraderos de cabeza y costando mucho dinero y esfuerzos a las instituciones europeas. Lo último que querían era que Londres fuera la causa para un retraso en el relevo de la Comisión.

El nuevo equipo se someterá al voto confirmatorio de la Eurocámara el miércoles que viene, según ha anunciado el presidente de la cámara, David Sassoli. Los presidentes de los grupos políticos han tomado la decisión esta mañana durante su reunión para fijar la agenda de su sesión plenaria en Estrasburgo de la próxima semana.

Hay un último trámite administrativo que podría evitar ese voto: el Consejo de la UE, la institución de los gobiernos de los países, tendrá que confirmar aún esta semana que respalda a los tres últimos candidatos, el francés Thierry Breton, el húngaro Olivér Várhelyi y la rumana Adina Valean, que pasaron el examen de la Eurocámara la semana pasada. Pero se espera que solo sea un trámite sin más consecuencias.

Londres tiene hasta el viernes para reaccionar

Von der Leyen había insistido a Boris Johnson en que mandara a un comisario en dos cartas formales, aunque fuera para unas pocas semanas -el brexit está previsto para el 31 de enero- y aunque muchos en Bruselas creen que ni siquiera tendría cartera asignada.

Pero después de que Londres confirmara que no enviaría a nadie en período electoral, la alemana decidió que no esperaría más: el pasado jueves la Comisión lanzó un proceso de infracción contra el Reino Unido. Les daba ocho días, hasta este viernes, para responder. Si no lo hace, Bruselas amenaza con seguir con el proceso formal, que en última instancia podría acabar con una denuncia contra el Gobierno británico en los tribunales europeos.

Si bien parece improbable que la Comisión vaya a llegar a ese extremo con el brexit a las puertas, los hay en la capital europea que piensan que Von der Leyen lo hace para cubrirse las espaldas ante una eventual demanda. Existe el temor de que las decisiones de un Ejecutivo sin uno de sus miembros puedan ser impugnadas en los tribunales. Lanzando ese procedimiento formal, la alemana buscaría cuidarse de cualquier posible problema adicional.

Según David Sassoli, los servicios jurídicos de las instituciones principales emitirán un dictamen conjunto en el que darán argumentos para la legalidad de una Comisión sin miembros británico. El presidente de la Eurocámara ha dicho que a él le “basta” ese informe conjunto como garantía de que esta decisión no traerá problemas en el futuro.



Comisión exprés

Tras la decisión de los diputados, todo puede ir muy rápido. El próximo miércoles será un día clave: el pleno de la Eurocámara, con sus 751 miembros reunidos en Estrasburgo, votará si acepta al nuevo Ejecutivo al completo. Lo normal es que Von der Leyen y los demás pasen ese trámite sin problemas, ya que cada uno de los comisarios ha pasado en las últimas semanas un examen individual ante diferentes comisiones parlamentarias.

Si, como todos esperan, hay luz verde el miércoles que viene, Von der Leyen tomaría posesión el mismo domingo 1 de diciembre. Un improbable voto negativo al conjunto de la nueva Comisión abriría un período de incertidumbre, ya que el Parlamento nunca antes ha rechazado a un equipo en esta etapa.

Junto con la alemana tomaría posesión el nuevo equipo de veintiséis comisarios, entre los que está Josep Borrell, que será vicepresidente y Alto Representante de la UE. Si todo va como planeado, Borrell dimitirá como ministro de Asuntos Exteriores la semana que viene para dirigir la diplomacia europea, sustituyendo a la italiana Federica Mogherini.

Un Ejecutivo en funciones no puede designar nuevos nombres como ministros, así que sería otro de los miembros de Moncloa quien asumiría las responsabilidades de la cartera de Exteriores, al menos hasta que haya acuerdo de gobierno y nueva investidura.

Todos los obstáculos parecen haber desaparecido para que Von der Leyen tome posesión el 1 de diciembre. A pesar de que el proceso de este colegio de comisarios ha sido de momento el más accidentado de siempre, con tres candidatos rechazados, para los que los gobiernos de Francia, Hungría y Rumanía han tenido que mandar substitutos. Hace unas semanas parecía imposible, pero todo indica a que Von der Leyen y Borrell se comerán el turrón en Bruselas.