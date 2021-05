Las protestas en Colombia contra las políticas económicas y sociales del presidente, Iván Duque, continúan por octavo día. En España, Madrid ha acogido una multitudinaria manifestación para protestar ante la situación del pueblo colombiano, y los asistentes han denunciado la fuerte represión policial y la censura del Gobierno en el país latinoamericano.

La manifestación ha llenado desde las 19:30 h la Puerta de Alcalá, frente al Retiro, con un aluvión de pancartas en las que pedían una intervención urgente en Colombia. En los letreros se podían leer los hashtag #SOSColombia y #NosEstánMatando, bajo estas consignas los jóvenes colombianos están intentando informar de lo que ocurre en el país por redes sociales.

Madrid se ha convertido por unas horas en los gritos silenciados del pueblo colombiano. "Están censurando los vídeos por parte en nuestro país", denuncia un manifestante colombiano residente en España. "En muchas ciudades como puede ser Cali han quitado hasta el Wiffi para que no puedan comunicarse a través de los móviles. Estamos aquí porque queremos dar la voz que ellos no pueden tener desde allí", relata.

Tras el manifiesto, se ha procedido a leer uno por uno los nombre de los jóvenes fallecidos a manos de las fuerzas públicas. Sin embargo, afirman que aún faltan muchos nombres que no conocen porque el gobierno de Duque niega la información al exterior. Los asistentes denuncian que los medios de comunicación colombianos no dan cifras exactas y tienen que informarse a través de las redes sociales o asociaciones de como Temblores.org.

Según esta ONG, hasta el momento se han registrado 222 víctimas de violencia física por la Policía, de las cuales 37 serían víctimas mortales, 831 detenciones arbitrarias y 312 intervenciones arbitrarias por parte de las fuerzas públicas; 22 víctimas por agresiones en los ojos y 110 disparos.

Temblores.org denuncia diez delitos de violencia sexual por parte de la Policía

La misma organización ha denunciado también diez delitos de violencia sexual por parte de la Policía. Un manifestante relata como a través de un vídeo en directo en una protesta pudo ver como la Policía le decía que a una joven, que intentaba atravesar por donde estaban los agentes, que "si quería pasar tenía que dejarse hacer lo que ellos quisieran".

"No solamente están masacrando el pueblo, sino que están violando los derechos de las mujeres, de los niños y de los mayores. Las fuerzas públicas entran en las zonas residenciales y comienzan a gasear a las personas. Anoche murió una mujer mayor por inhalar gas y un bebé tuvo que ser trasladado al hospital con convulsiones por la misma razón.", denuncia el manifestante.

"Toda la juventud está saliendo a la calle, sobre todo universitarios. Ellos están siendo asesinados en este momento porque necesitan recursos para las universidades y rechazan la reforma tributaria. Entre otras cosas, lo que va a hacer esto es empobrecer un país donde la pobreza el último año ha subido siete puntos. No solo es una reforma tributaria, es por una reforma laboral y de la salud. La situación es demasiado crítica, prosigue.

"Yo estoy aquí para luchar por mi país y para que Duque renuncie. Estoy por toda mi familia que está allí, para que mi abuelo tenga una vejez tranquila y mis primos puedan luchar por a juventud", cuenta otra joven protestante. "Nosotros nos enteramos de la gente que se está muriendo por redes sociales. El Gobierno quiere silenciarlo. Tengo mucha gente allí en Colombia que me está escribiendo y me dice que comunique lo que está pasando porque les están intentando callar para que el mundo no se entere", concluye.