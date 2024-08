Las protestas de extrema derecha en Sunderland dejan a cuatro policías hospitalizados y diez detenidos

Cuatro policías permanecen hospitalizados tras resultar heridos en los disturbios de anoche en la ciudad de Sunderland, en el noreste de Inglaterra, mientras que un total de diez personas han sido detenidas, informó este sábado el superintendente de la Policía inglesa de Northumbria, Mark Hall.

Seguidores de un grupo de extrema derecha incendiaron un vehículo y un edificio, mientras que arrojaron todo tipo de objetos contra los agentes, como piedras y latas de cerveza, mientras protestaban por el asesinato del lunes de tres niñas durante un taller de música en un centro recreativo en Southport.

Los incidentes de anoche siguieron a los registrados el pasado martes en Southport, donde un grupo de seguidores de extrema derecha también incendiaron un vehículo y atacaron una mezquita.

Cientos de personas se reunieron anoche en la plaza Keel, de Sunderland, muchas de ellas envueltas en banderas de Inglaterra, y corearon el apoyo de Tommy Robinson, fundador del grupo de extrema derecha Liga de Defensa Inglesa.

Las autoridades y el Ayuntamiento condenan lo ocurrido

Las acciones de anoche son "imperdonables" y los agentes presenciaron escenas "impactantes" y "horribles" por una "violencia sostenida", dijo Mark Hall en una declaración a los medios en Sunderland.

"Puedo confirmar que cuatro oficiales fueron trasladados anoche al hospital para ser tratados. Tres resultaron heridos como resultado directo del desorden. Además, uno de nuestros policías jinete sufrió heridas graves en un accidente y está recibiendo tratamiento en el hospital", agregó el superintendente al actualizar a los medios el número de heridos y arrestados.

"No se equivoquen, si estuvieron involucrados anoche, esperen que se les aplique todo el peso de la ley", dijo Hall, y condenó el intento del grupo de extrema derecha de querer "generar división entre nosotros", pero "estamos comprometidos a asegurarnos de que eso no suceda".

Asimismo, la vicepresidenta del Ayuntamiento de Sunderland, Kelly Chequer, consideró "totalmente inaceptable" la violencia. "Sabemos que, lamentablemente, muchos de los que estuvieron en nuestra ciudad anoche no eran de aquí, sino que vinieron a causar caos y avivar las tensiones, y quiero dejar claro que no hay lugar para estas personas. No son bienvenidas aquí", resaltó.

"Lo que vimos anoche no fue nada más que violencia y desorden sin sentido liderados por una pequeña minoría con una agenda de odio.", aclaraba Chequer.

El agresor del ataque del lunes en Southport ha sido identificado como Axel Rudakubana, un joven de 17 años nacido en Gales de padres ruandeses, que ya ha sido acusado y permanece detenido.