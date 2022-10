Radiografía del privilegio: cuánto ganan los jueces en Argentina y por qué no pagan ciertos impuestos

A pesar del rechazo en los diputados, la discusión por el cobro del impuesto a las Ganancias a jueces, fiscales y trabajadores del Poder Judicial quedó instalada en la agenda. En un contexto crítico, el Gobierno argentino apelaba a la iniciativa incorporada al Presupuesto Argentinos 2023 para recaudar cerca de 240.000 millones de pesos el próximo año. Ahora, la mira quedó puesta en los altos salarios, sobre todo en las escalas más altas de la familia judicial. ¿Cuánto ganan y por qué no pagan Ganancias?

El objetivo del Gobierno con la eliminación de la exención del impuesto a las Ganancias en el Poder Judicial era recaudar poco más de 238.000 millones en el próximo año. Tal como publicó Página 12 días atrás, se trata de un monto cuatro veces superior a lo que destina el Ministerio de Desarrollo Social en comedores escolares.

A partir de noviembre, el piso del mínimo no imponible de Ganancias será de 328.000 euros. Sin embargo, en Argentina hay unas pocas exenciones al pago del tributo: el caso de los trabajadores del Poder Judicial es el más emblemático, ya que se trata de salarios altos, sobre todo en el caso de jueces y fiscales, sin contar a los suculentos salarios de los magistrados de la Corte Suprema, que en algunos casos trepan a los 2.385.000 euros.

Ganancias y cuánto ganan los jueces fiscales

Un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) publicado en agosto pasado revela que en promedio un juez de la Cámara Federal de Casación Penal percibe 955.000 euros, veinte veces más que el Salario Mínimo, Vital y Móvil, que es de 47.500 euros.

Un juez de Cámara, la segunda escala, percibe 914.500 euros, igual salario que el de un secretario de la Corte Suprema. En el caso de un juez de primera instancia, el sueldo es un poco más bajo: 718.000 euros.

El mismo monto perciben los secretarios de la Cámara Nacional Electoral, los secretarios letrados de la Corte Suprema y los directores generales.

Un ayudante, la escala más baja, percibe 190.000 euros. Recién a partir de la escala de jefe de Despacho o Supervisor se pagaría el impuesto a las Ganancias, ya que se trata de cargos con salarios 350.000 euros.

Para Julieta Izcurdia, abogada y coordinadora del programa Justicia Fiscal de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la discusión por el impuesto a las Ganancias de jueces "es una historia repetida". En diálogo con Página 12, afirma que la exención no tiene lógica y que los trabajadores del Poder Judicial "deben pagar el impuesto, como ocurre con el resto de los trabajadores".

Además, precisa que los jueces están entre aquellos con ingresos que más pagan o deberían tributar por Ganancias. Ocurre que una ley sancionada a finales de 2016 estableció que los trabajadores del Poder Judicial que ingresen a partir de 2017 deberán pagar el gravamen. Por eso, en el sistema conviven jueces y empleados de menor rango que tributan con otros que no lo hacen.

Según el informe de ACIJ, titulado "No hay transparencia plena en los salarios del sistema judicial", se da una situación particular: gracias a un protocolo aprobado en 2019 por el Consejo de la Magistratura, sólo ciertos rubros de los salarios de los nuevos magistrados son alcanzados por el impuesto. Se estima que apenas pagan Ganancias por el 12% de sus sueldos, cuando en el resto de los salarios similares es del 35%.

Los sueldos del poder judicial

El relevamiento de ACIJ además destaca otros aspectos que grafican la situación de privilegio de los jueces por encima de otros trabajadores, como las extensas vacaciones de un mes y medio, jornadas reducidas y un dato insoslayable: que en el sector privado es muy complicado tener ingresos similares.

Según el informe, los jueces de la Corte Suprema de Justicia ganan entre 1.690.000 y 2.385.000 euros, teniendo en cuenta la antigüedad en el cargo. Los datos que figuran en la web de la Corte mencionan un sueldo básico de 957.500 euros, a agosto de 2022.

De hecho, las escalas salariales del resto de los magistrados, fiscales y funcionarios judiciales pueden diferir de la realidad, ya que existen ítems en los recibos de sueldo que a fin de cuentas suman un monto importante y que forman parte del salario, como por ejemplo la bonificación del título, la antigüedad del título y la permanencia en la categoría. ACIJ precisa que en algunos casos la diferencia entre la escala salarial y lo que de verdad perciben es un 50% superior.

De hecho, el promedio del sueldo en el caso de los jueces es del orden de 1.000.000 de dólares (993.000 euros), aunque cuando subrogan otros juzgados perciben 1.290.000 euros. El informe indica que en el caso de fiscales o defensores de Cámara la escala los ubica con un sueldo de 790.000 euros, pero el sueldo neto es cercano a 1.290.000 euros.

Por qué los jueces no pagan impuesto a las Ganancias

La Corte Suprema sostiene que los jueces no deben pagar Ganancias porque existe un principio de la Constitución Nacional que establece que los salarios de los magistrados no pueden ser disminuidos. En concreto, hacen referencia al artículo 110 de la Constitución de la Nación Argentina, que dispone que los jueces recibirán por su servicio "una compensación que determinará la ley, y que no podrá ser disminuida en manera alguna".

En diálogo con Página 12, Izcurdia explicó que la discusión por Ganancias se remonta a 1973: "Ese año se estableció la exención para jueces y legisladores. En 1996, por ley, se eliminó para ambos. Pero a los tres días de aprobada la ley, una acordada de la Corte entendió que los sueldos no podían ser disminuidos porque se afectaba la garantía constitucional de la intangibilidad de los salarios".

"La Corte entendió que la garantía no era un privilegio, sino que aseguraba la independencia del Poder Judicial, algo que no tiene ninguna lógica. Como cualquiera, es un salario y debe pagar Ganancias, como ocurre con el resto de los trabajadores", enfatizó la abogada. "La Corte se autorreguló, no llevó argumentos ni presentó una acción judicial, fue una acordada", cuestionó la abogada.

En 2016 un proyecto del macrismo aprobó una modificación por la que los nuevos jueces debían pagar este impuesto, pero dejó tal y como estaba el de todos los magistrados y trabajadores judiciales ya designados. La semana pasada, cuando se buscaba modificar el punto en el Presupuesto 2023, los magistrados se reunieron de urgencia y denunciaron un ataque por parte del oficialismo sobre el Poder Judicial.