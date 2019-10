Lo de ‘semana decisiva en la historia del brexit’ suena repetido. La salida de Reino Unido de la Unión Europea se ha acabado convirtiendo en un Pedro y el lobo donde éste hace las veces del desenlace final. Y como en el cuento… ¡en algún momento tenía que llegar!

Lo de ‘el tiempo se agota’ también lo hemos repetido hasta la saciedad pero ahora más que nunca Londres y Bruselas van por ahí como el conejo blanco de otra historia.

Esta semana es distinta a todas las demás. Esta tiene todos sus días marcados en rojo. Por fin deberían resolverse todas la dudas. ¿Habrá acuerdo? Y si no, ¿habrá extensión o habrá brexit duro? Para ponerle un poco de color, la agenda comienza de una manera cien por cien british: con una ceremonia presidida por la Reina y las joyas de la corona.

Lunes 14



Ceremonia de Apertura del Parlamento

Debate posterior en ambas cámaras

Primer reporte sobre las negociaciones

Tras recorrer el trayecto que separa el palacio de Buckingham del Palacio de Westminster, a las 12:25 hora peninsular española las puertas de la Cámara de los Lores se abrirán para recibir a la reina y acoger la denominada ‘Ceremonia de Apertura’ con la que se da comienzo a una nueva sesión o año parlamentario. Dado que en Westminster reside la soberanía popular, ésta es la única ocasión en la que el monarca británico puede pisar el parlamento; pero nunca la Cámara de los Comunes.

Es el momento de sacar a pasear la pompa británica: sentada en su impresionante trono, Isabel II dará lectura a un discurso escrito por el gobierno en el que expone las leyes que aspira a aprobar en los próximos meses.

La decisión del ejecutivo de celebrar este acto ha sido criticada por la oposición dado que todos los partidos apuestan por una convocatoria electoral en cuestión de semanas.

Una vez que haya concluido la ceremonia, comenzará en ambas cámaras el debate sobre el contenido del discurso, que suele prolongarse durante varios días y concluye con una votación que ningún primer ministro ha perdido desde 1924. ¿Romperá Jonson la tradición?

Será el regreso a la activad del Parlamento después de haber permanecido una semana suspendido. Y aunque no es un acto relacionado directamente con el brexit, será la primera ocasión en la que podamos tantear el ambiente entre los diputados tras las “intensas negociaciones“ que gobierno y responsables de la UE prometieron mantener durante el fin de semana.

Quizá para entonces ya estén al corriente de cómo han ido las negociaciones durante el fin de semana. Los embajadores de los 27 ante la UE serán los primeros en saberlo y algunas fuente confirman que, tras ellos, nos enteraremos todo los demás.

Martes 15



Fecha límite para un acuerdo

Reunión de ministro en Luxemburgo

Los responsables de la UE confirmaron el viernes que los 27 países que seguirán en la UE tras la salida de Reino Unido les habían dado luz verde para entrar en “el túnel” de las negociaciones. El martes sabremos si han visto la luz al final.

Bruselas espera que entonces ya haya una idea clara de si el acuerdo es posible o no. Aunque el jefe de sus negociadores, Michel Barnier, ha reconocido que, de haber avances, la negociación podría llevarles algo más de tiempo.

Justo ese día los ministros de los 27 estarán reunidos en Luxemburgo y podrían empezar a acordar el esquema del acuerdo; en caso de que lo vean posible.

Miércoles 16



Cumbre Merkel - Macron

El presidente francés Enmanuel Macron y la canciller alemana Angel Merkel se reúnen en París. y se espera que durante esa cita sus posturas queden acordadas, si no lo estaban para entonces.

Jueves 17 y Viernes 18



Ultimísima oportunidad para el acuerdo

Si el viernes por la noche no ha hay acuerdo, adiós acuerdo. La reunión del Consejo Europeo de los días 17 y 18 en Bruselas es la ultimísima oportunidad para lograrlo. Y de hecho, ya sería más tarde de lo deseado por la Unión Europea que, llegados a ese punto, preferiría dedicar esas 48 horas a que los líderes de los 27 pasen al siguiente nivel: unir posturas sobre si conceder o no a Reino Unido una tercera prórroga y por cuánto tiempo porque es necesario que estén de acuerdo por unanimidad.

Sábado 19



Sesión extraordinaria en el parlamento británico

Protesta multitudinaria en Londres

¿Petición de una prórroga?

Durante lo que la prensa británica ha denominado el ‘Super Sábado’, la atención estará divida entre lo que ocurra dentro y fuera del palacio de Westminster. Desde 1939 el parlamento británico sólo se ha reunido en sábado en cuatro ocasiones y por asuntos tan cruciales para la historia de este país como el estallido de la Segunda Guerra Mundial o la crisis de las Malvinas. Y desde la ultima vez que lo hizo ya han pasado casi cuarenta años.

Que Johnson convoque a los diputados este día da una idea de lo delicado de la situación actual -si es que hacían falta pruebas- pero Downing Street no ha desvelado sus planes para una sesión que sigue en blanco en el calendario de la Cámara. Todo dependerá de lo que se traiga en la maleta de vuelta de Bruselas tras la cumbre: un’ ‘sí’ o un ‘no’ a sus condiciones.

Según el diario The Times los planes del primer ministro son optimistas: someter a votación un acuerdo alcanzado con la UE porque, eso sí, no sirve e nada si los diputados no le dan su visto bueno.

En ausencia de acuerdo, Johnson podría optar por presentar su dimisión o incluso una moción de no confianza sobre su propio gobierno. Así lograría cumplir con su palabra de que nunca pedirá una prórroga sin tener que incumplir con la ley que le obliga a hacerlo precisamente ese mismo sábado.

Lo rumores apuntan también a que miembros de la oposición -con el apoyo de algunos ‘tories’ rebeldes- aprovecharán para presentar una moción sobre un futuro -pero no tanto- segundo referéndum.

El secretario del brexit en la sombra, el laborista Keir Starmer, dijo el sábado que exigirán que cualquier resolución alcanzada entre Johnson y la UE deba ser ratificada en las urnas por el pueblo británico.

Justo eso es lo que a esa hora estarán reclamando miles de personas en el centro de Londres, donde hay convocada una marcha multitudinaria que concluirá, precisamente, a las puertas del parlamento.

Domingo 20



¿Habrá cumplido Johnson con la ley?

En caso de que el gobierno no hubiera alcanzado un acuerdo con la UE para la salida de Reino Unido, o de que el Parlamento no hubiera dado su visto bueno a dicho texto, el domingo sabremos si Boris Johnson ha respetado la ‘ley Benn’ que le obliga a pedir una prórroga del brexit.

El primer ministro británico ha dicho que ‘preferiría estar muerto en una zanja” y el Partido Laborista ya ha asegurado que, si no cumple, lo llevará ante los tribunales.