Una petición popular en contra de la suspensión del Parlamento británico ha reunido más de medio millón de firmas este miércoles, por lo que ha superado el umbral de 100.000 necesarias para obligar a la Cámara de los Comunes a debatirla en un pleno,

La reina Isabel II ha dado este miércoles el visto bueno a la petición del primer ministro británico, Boris Johnson, de clausurar el órgano legislativo en la segunda semana de septiembre, lo que limita el margen de maniobra a los diputados para revertir un posible brexit abrupto.

Creada por un ciudadano que se identifica como Mark Johnston en la web del Parlamento, la demanda insta a que las cámaras no sean paralizadas si no hay un acuerdo, una extensión de la fecha de salida de la Unión Europea o si la salida se descarta totalmente. "El Parlamento no debe ser disuelto a no ser que haya una extensión del Artículo 50 o si la intención del Reino Unido de abandonar la UE se cancela", señala la solicitud.

Si el primer ministro no alcanza un acuerdo con Bruselas, se ha mostrado partidario de que el Reino Unido abandone la UE sin un pacto el próximo 31 de octubre. Johnson, en una carta enviada a los diputados para explicar sus planes, corroboró además que el 14 de octubre se publicará el programa parlamentario para la próxima legislatura, denominado "Discurso de la reina". Suspender la Cámara desde la segunda semana de septiembre hasta el 14 de octubre, como ha anunciado el primer ministro y ha respaldado Isabel II, dejaría un estrecho margen a los diputados para evitar un "brexit" sin acuerdo.