Repatriadas desde Siria dos españolas casadas con yihadistas y sus nueve hijos

Dos de las mujeres españolas casadas con yihadistas del autoproclamado Estado Islámico han sido repatriadas desde Siria a España junto a sus nueve hijos que ya se encuentran bajo protección de los servicios sociales. Mientras, ellas han sido detenidas y permanecen en dependencias policiales a la espera de ser puestas a disposición de la Audiencia Nacional.

Según han confirmado fuentes policiales, tanto las mujeres y como los menores llegaron en la madruga del lunes a la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid).

Las repatriadas se tratan de Yolanda Martínez, cuyo marido está en una prisión siria, y de Luna Fernández, viuda de un yihadista muerto en combate en ese país. Ambas proceden de un campo de prisioneros de Siria donde estaban retenidas desde al menos 2020.

El Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional tiene un procedimiento abierto, por tanto, es muy probable que ambas mujeres pasen este miércoles a disposición judicial para conocer cómo queda su situación. Ambas han manifestado su deseo de regresar a España desde hace varios años, aunque la operación fuese complicada.

De hecho, entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Asuntos Exteriores había algunas divergencias, pues el primero consideraba muy importante tener preparada la respuesta penal adecuada para estas mujeres una vez en España y, sobre todo, el destino de los menores.

En septiembre de 2019, la Audiencia Nacional emitió órdenes internacionales de detención contra cuatro mujeres, tres españolas y una marroquí, que estaban en Siria.

Además de Martínez y Fernández, hay otras dos mujeres que se marcharon a Siria: Lubna Miludi, una maestra de Ceuta con dos hijos que no pudo ser repatriada al no ser localizada en el campo de prisioneros, y Lubna Fares, de nacionalidad marroquí cuyo marido tenía la nacionalidad española. Viajaron allí para enrolarse en las filas del Estado Islámico y después, expresaron su voluntad de regresar a España. En aquel momento, las mujeres tenían diecisiete menores a su cargo.

Refugiadas en los campos del norte de Siria

Asuntos Exteriores ya había visitado un par de meses antes del pasado verano a las españolas vinculadas con el Estado Islámico. Todas ellas permanecían en los campamentos de refugiados en el norte de Siria para poder establecer las condiciones para su eventual repatriación a España.



El funcionario de Exteriores que se encargó de la visita se desplazó a los campamentos de Al Hol y Al Roj para poder "entrevistarse con los ciudadanos españoles que se encontraban allí" y "establecer las condiciones para proceder a la repatriación, una vez que se cumplan las condiciones de seguridad para ello".

En 2020, Luna y Yolanda manifestaron que querían volver cuanto antes a España, ya que consideraban que las condiciones del campo de Roj (noreste de Siria) en el que vivían no eran las adecuadas para sus hijos. Sin embargo, decían no comprender el por qué tenían que ir a la cárcel y afirmaban que no querían separarse de los niños.

Repatriaciones en otros países

Fuentes gubernamentales han confirmado que la operación de repatriación ha contado con el apoyo de países como Estados Unidos. Uno de los portavoces del Departamento de Estado ha confirmado que la Administración del presidente de EEUU, Joe Biden, estaba brindado apoyo logístico a los países que querían sacar a sus nacionales de los campos de desplazados del norte de Siria.



"La repatriación es la única solución duradera a la situación humanitaria y de seguridad en los campos de desplazados de Al Hol y al Roj, en el noreste de Siria", sostuvo este portavoz, recordando que en ellos viven unas 56.000 personas, la mitad menores de 12 años.



Casi todas las mujeres y niños están detenidos arbitrariamente en los campos de Al Hol y Roj de Siria, principalmente las esposas y los hijos de los hombres sospechosos de pertenecer al EI en el noreste de ese país.



Algunos países, como Alemania, Dinamarca, EEUU, Finlandia, Kazajistán, Kirguistán, Rusia, Suecia, Tayikistán y Uzbekistán, repatriaron ya a muchos o a la mayoría de sus nacionales. Sin embargo, en el caso de España, estas dos mujeres son las primeras repatriadas.