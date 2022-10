Rishi Sunak, el primer ministro con más fortuna que el rey (con matices)

Uno de los temas más comentados en el reciente nombramiento del nuevo primer ministro británico, Rishi Sunak, es su fortuna. Y es que el nuevo mandatario británico es más rico que el propio rey Carlos III. Aunque esta afirmación tiene varias trampas, una de ellas es que gran parte de su poder económico proviene de su esposa.

Akshata Murty, esposa del nuevo líder del Partido Conservador y primer ministro del Reino Unido, es una diseñadora y heredera de un imperio empresarial en la India.



Murty cuenta con una fortuna estimada en 730 millones de libras (840 millones de euros), según la lista de fortunas de 2022 del dominical británico Sunday Times, gracias a sus acciones en el gigante indio de tecnologías de la información Infosys, cofundado por su padre, Nagavara Ramarao Narayana Murty, a comienzos de los años ochenta.



Sumando la riqueza ambos, Sunak y Murty acumulan un patrimonio de aproximadamente 810 millones de dólares, según estima Forbes. Lo que supera la riqueza personal del rey Carlos III, estimada en 500 millones. Aunque si se tiene en cuenta la fortuna de la casa real británica, el monarca supera con creces a Sunak y su esposa, con una riqueza estimada de 19.000 millones de dólares.

La pareja se mudará al número 10 de Downing Street, aunque no tenían ningún problema para encontrar vivienda. Y es que ambos poseen cuatro casas repartidas en California y Reino Unido, con un valor estimado de 18,3 millones de dólares.

La riqueza de Sunak se verá beneficiada con su reciente nombramiento. Como primer ministro pasará a cobrar 185.000 dólares al año, frente a los 95.000 que ganaba como miembro del Parlamento Británico.

Una fortuna salpicada por un escándalo fiscal

El pasado julio se criticaron los arreglos fiscales de su esposa, que hasta entonces se beneficiaba del estatus fiscal de "no domiciliada", que le permitía no pagar en el Reino Unido impuestos sobre los dividendos de sus inversiones extranjeras. Todo esto, mientras Sunak era ministro de Economía.



Tras la dimisión el pasado julio de Boris Johnson como primer ministro, Akshata se vio envuelta en una controversia por su situación fiscal que truncó temporalmente las aspiraciones de Sunak de convertirse en premier, al ser presentado en la prensa como un millonario alejado de las preocupaciones del gran público.



Se reveló que Akshata recibía en torno a 11,6 millones de libras (13,1 millones de dólares) al año en dividendos, por los que no tributaba ante la Hacienda británica gracias a su estatus de "non-dom" (no domiciliada), una fórmula legal que suelen usar millonarios extranjeros para no declarar ingresos obtenidos fuera del país.



Murty trató de frenar las críticas asegurando a la BBC que a partir de ese momento pagaría impuestos sobre sus ganancias en el Reino Unido, si bien recalcó que su situación fiscal hasta la fecha había sido "completamente legal"

El recién nombrado primer ministro tendrá que demostrar su destreza con los números con el escenario en el que se encuentra Reino Unido. Sus dos misiones principales: la reunificación del partido y la estabilidad de la economía