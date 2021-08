La ministra de Defensa, Margarita Robles, aseguró este lunes que pedirá a sus homólogos de la UE una misión de rescate de los afganos que colaboraron con los aliados y la población vulnerable, como mujeres y niñas, que se han quedado en el país



Según afirmó durante una entrevista en Onda Cero, recogida por Servimedia, el jueves asistirá a la reunión de los titulares de Defensa de la Unión Europea en Eslovenia. Allí pedirá a los ministros del resto del club comunitario el compromiso de evacuar de Afganistán cuando se pueda a las familias de los colaboradores de los países aliados y la población vulnerable, sobre todo mujeres y niñas.



Margarita Robles reiteró su opinión de que el final de la operación de veinte años en el país asiático ha sido "un fracaso sin paliativos". Con respecto al anunciado acuerdo con los talibanes para que los afganos con visas y autorización de países extranjeros puedan salir del país a partir del 31 de agosto, la ministra señaló "no saber la credibilidad" de los talibanes.



Por otro lado, subrayó que en esta misión de evacuación "hicieron lo que pudieron mientras pudieron", algo que refleja a su juicio que "salimos para traer a quinientos, luego a ochocientos, y al final hemos traído más de dos mil".

Sin aventurar "lo que puede pasar" ahora que los talibanes van a controlar el país, Robles reiteró que "la comunidad internacional tiene una obligación" con Afganistán, y que "España va a estar ahí". "Es evidente que la gente que se ha quedado en Kabul, y han sido colaboradores, tienen un riesgo evidente y claro, por eso entiendo que la comunidad internacional no puede mirar a otro lado", recalcó.



"Mucha gente vivía en Herat y Qala e Now, y tardaron tres días en llegar a Kabul. Unos entraron, otros no. Y algunos que esperaban horas se volvían a sus casas, pero otros no se movían porque estaban marcados", reiteró. En su opinión, esa situación de riesgo en la que han quedado "nos tiene que hacer reflexionar y es un aldabonazo para no dejarlos atrás".



Defiende los"logros" en Afganistán

Respecto a la críticas desde la oposición y a la falta de reconocimiento al éxito de la misión de evacuación, Margarita Robles señaló que "hay tener generosidad", y recordó que murieron 102 militares españoles en Afganistán. "En veinte años hicimos muchas cosas", que permitieron poner las bases de avances sociales. "A muchas niñas se les dio educación en colegios", puso como ejemplo.



En su opinión, el desmoronamiento de la estructura de poder a partir de que Donald Trump anunciase la salida del país tras los acuerdos de Doha, "de los que no sabemos los términos" y de que el presidente Ghani saliera huyendo, ha sido una sorpresa.



Frente a quienes acusan al Ejecutivo de realizar una operación de márquetin político con la misión de evacuación, Robles respondió que dicha misión obedece al "compromiso de España" y no de un Gobierno en particular. "Es fácil hablar desde una oficina", declaró. Y contrapuso las declaraciones de los militares que regresaron el sábado a Zaragoza, que mostraban su frustración por los que se han quedado, a los que no han podido traer.



Robles recordó que España trabajaba en Afganistán en el marco de la misión 'Resolute Support' de la OTAN, y en mayo regresaron los últimos 24 militares desplegados allí. "Nadie hubiera podido pensar que iba a ocurrir" el rápido avance de los talibanes. "El presidente Ghani de un día para otro se fue, los talibanes llegaron a Kabul, y el personal del aeropuerto se marchó", por lo que hasta que Estados Unidos no asumió el control del aeródromo fue imposible enviar nuestros aviones.



Críticas a Pablo Casado

La ministra de Defensa dio la enhorabuena a las Fuerzas Armada y señaló que "los militares han sido los principales protagonistas", por lo que lamentó que "quien no lo haya querido reconocer tiene ciertos ticks, y complejos". En cuanto a las críticas del líder del PP, Pablo Casado, mostró su sorpresa por la "falta de sentido de Estado" y el hecho de que el PP dijera que para esta misión se tenía que haber pedido permiso al Congreso. "¿Cómo alguien que lleva mil días secuestrando las instituciones básicas en una democracia va a dar lecciones?", apostilló.