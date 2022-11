Rod Stewart también rechaza actuar en el Mundial de Catar

Continúa el goteo de personalidades que rechazan asistir al Mundial de Catar por la vulneración de los derechos humanos en el país. El último en sumarse a la lista ha sido el músico británico Rod Stewart. "Me ofrecieron mucho dinero, más de un millón de dólares, por tocar allí hace 15 meses. Lo rechacé". A su juicio "no está bien ir a ese Mundial", según ha señalado en una entrevista con The Sunday Times.

Tras ser preguntado por la falta de derechos LGTBI en el país, Stewart ha advertido que "los aficionados deben tener cuidado". Además, ha asegurado que "habría estado bien" tocar en el evento deportivo su tema The Killing of Georgie, que narra el asesinato de un amigo gay en la década de 1970.



Antes de que se pronunciara Stewart sobre su negativa a asistir al Mundial de Catar ya lo habían hecho otros artistas. La última fue la también británica Dua Lipa. "No voy a actuar y ni siquiera he estado involucrada en ninguna negociación para ello", dijo a través de una story en su cuenta de Instagram este lunes. "Estoy deseando visitar Catar cuando cumpla con los derechos humanos con los que se comprometió al convertirse en la sede del Mundial de Fútbol", añadió.

Por su parte, el streamer Ibai Llanos rechazó recientemente asistir al torneo junto a la selección española de fútbol para grabar contenido. "¿Sabéis la cantidad de patrocinadores, de pasta, de blanqueamiento hacia Catar que hay puesto en el Mundial?", se preguntó Llanos tras mostrarse crítico con el régimen catarí.

En la misma línea se posicionaron personalidades del mundo del fútbol como el entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, o el del Atlético Osasuna, Jagoba Arrasate, que denunciaron las injusticias sobre las que se cimenta la competición que empezará el próximo 20 de noviembre.