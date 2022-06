Rodolfo Hernández desacata la orden judicial que le obligaba a debatir con Gustavo Petro

No hubo finalmente debate presidencial entre el populista Rodolfo Hernández y el progresista Gustavo Petro, los dos candidatos que el domingo se jugarán en las urnas la presidencia de Colombia. El ingeniero, como le gusta que le llamen, se desdijo después de haber aceptado a primera hora de ayer acatar la orden del Tribunal Superior de Bogotá que le obligaba a participar en un cara a cara con su oponente debido a "la trascendencia nacional" de los comicios.

Lo hizo con todo tipo de excusas, quizá pensando que Gustavo Petro no aceptaría las condiciones leoninas que previamente le había puesto para realizar el debate. Entre ellas, que se celebrara en su ciudad, Bucaramange, haber elegido ya a tres periodistas afines para conducirlo e igualmente los temas sobre los que debatir. La mayoría de ellos intrascendentes para la opinión pública pero donde Hernández se siente más cómodo para simplificar su mensaje relacionado siempre con la corrupción y "la robadera" de la politiquería como él dice.

Rodolfo Hernández no tenía intención de ir al debate a pesar de que se iba a celebrar bajo sus condiciones

El candidato populista ya había intentado dilatar la orden judicial el día antes y no tenía en realidad ninguna intención de acudir al debate con Gustavo Petro y se pasó el día mareando la perdiz. La entidad pública designada por el Tribunal que debía organizarlo y el equipo de campaña de Petro estuvieron esperando toda la mañana a que alguien del equipo de Hernández se presentara para preparar todos los detalles del cara a cara.

Los representantes de Hernández habían sido convocados para definir las reglas del debate pero nadie se presentó. "Hemos comprobado que no hay ninguna voluntad de Rodolfo Hernández de asistir al debate. No mandó a ninguno de sus compromisarios ni tampoco ninguna razón por la que no habían asistido por lo que verificamos claramente que no existe voluntad alguna por su parte. En cumplimiento de la orden judicial, nosotros sí hemos ratificado que el pueblo colombiano merece poder confrontar en vivo y en directo las tesis de cada una de las campañas", señalo a la salida Alfonso Prada, jefe de la campaña de Petro.

Ante las infinitas reglas que proponía Hernández, el equipo de Petro planteó que se sometían a las condiciones que planteara el ente público televisivo que debía organizar el debate según la sentencia, tanto en cuanto a tiempo y sin ninguna limitación a las preguntas que los periodistas quisieran plantear.



Rodolfo Hernández argumenta que no ha debatido por un defecto de forma del fallo judicial

Por la tarde, Rodolfo Hernández hizo pública una surrealista nota que bajo el título de Hasta el último momento Petro y su combo de politiqueros miente descaradamente. En ella, afirmaba que el debate presidencial no se había podido hacer por culpa del candidato de izquierdas por la imposibilidad de entenderse con él en las condiciones del debate.

Un documento de dos páginas mal escrito y lleno de justificaciones y acusaciones sin sentido para acabar diciendo: "Petro: sin tantos rodeos, dígale al país si está dispuesto a reconocer los resultados electorales del próximo domingo, cualquiera que sea", en advertencia a la desconfianza manifestada por Petro contra la Registraduría, encargada de velar por el escrutinio electoral.

Igualmente, Hernández argumenta que no ha debatido por un defecto de forma del fallo judicial y que solicitó al Tribunal que le aclarara tres puntos que rebatía sin que hasta el momento, dice, se le ha notificado ninguna respuesta al respecto. Una de sus consideraciones hacía referencia a que la resolución menoscaba su libertad.

Gustavo Petro: "No se puede ser presidente y ponerle trampas a los jueces"

"Aceptar el cumplimiento de este fallo sin esta indispensable aclaración es algo que no estoy dispuesto a aceptar, aun a costa de mi propia libertad porque simple y llanamente sería aceptar impunemente que los jueces pueden decidir sobre la autonomía de la voluntad", decía. Una forma más de dilatar el cumplimiento de la decisión judicial.

Gustavo Petro por su parte no tardó en responderle a través de Twitter: "No puedo más que decir, que no se puede ser presidente y ponerle trampas a los jueces. Sin jueces, solo habrá dictadura y violencia. Nosotros acataremos y defenderemos la justicia", escribió.

La fecha límite dada por el Tribunal para la celebración del debate era ayer jueves. No se esperan ya por tanto demasiadas sorpresas y todo apunta a que finalmente no se celebrará. Están por ver qué consecuencias tendrá para el ingeniero Hernández no haber acatado una decisión judicial a dos días de las elecciones. El caso es que el candidato populista ha privado al pueblo colombiano de ver como confrontaban las propuestas políticas entre las dos personas sobre las que deben decidir quien quiere que sea su presidente.