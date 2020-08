El crítico del Kremlin, Alexei Navalny, que cayó gravemente enfermo el jueves después de lo que su entorno cree que fue un envenenamiento, estuvo bajo intensa vigilancia policial en los días anteriores al incidente, un periódico sensacionalista ruso citó a fuentes policiales diciendo.

Antes de que se desmayara en un vuelo durante un viaje a Siberia, Navalny fue seguido por oficiales del FSB vestidos de civil y sus movimientos fueron seguidos de cerca por CCTV, según informó el periódico Moskovsky Komsomolets.

Navalny, un veterano oponente del presidente Vladimir Putin y activista contra la corrupción, fue trasladado en una ambulancia aérea el sábado para ser tratado en Alemania.

Alexei Navalny, de 44 años, estaba en coma inducido cuando fue evacuado de la ciudad siberiana de Omsk, pero aún no se ha sabido nada desde hospital Charite de Berlín sobre su estado.

Su equipo debía organizar una reunión informativa a través de YouTube el domingo por la noche para discutir "todo lo que sabemos hasta ahora sobre el envenenamiento de Alexei", pero posteriormente la canceló diciendo que no estaban preparados, escribieron en Twitter la secretaria de prensa Kira Yarmysh y el jefe del comité de la campaña, Leonid Volkov.

Citando fuentes del servicio de seguridad, el Moskovsky Komsomolets describió la cronología de su viaje antes de que enfermara, incluyendo el número de habitaciones que su equipo reservó en un hotel local y el hecho de que Navalny eligió no dormir en la habitación reservada a su nombre.

Un apartamento alquilado para él por uno de sus colaboradores fue descubierto por la vigilancia policial, el periódico informó, cuando un pedido de sushi para llevar fue encargado a la dirección por uno de los colaboradores de Navalny.

"La magnitud de la vigilancia no me sorprende en absoluto, ya lo sabíamos desde antes", escribió Yarmysh en Twitter. "Lo que es sorprendente, sin embargo, es que (las fuentes de los servicios de seguridad) no se avergonzaron de describirlo".

En su reportaje, el periódico Moskovsky Komsomolets citó fuentes de seguridad diciendo que su vigilancia de los movimientos de Navalny no reveló ningún contacto sospechoso que pudiera estar relacionado con que cayera enfermo.

Los servicios de seguridad creen que si Navalny fue envenenado, el incidente tuvo lugar en el aeropuerto o en el avión, escribió el periódico.

Sin embargo, el periódico dijo que todavía se están esperando los resultados de las pruebas de laboratorio de las muestras tomadas por la policía de todos los lugares que Navalny y su equipo visitaron en su viaje, incluyendo muestras del aire.

Los resultados iniciales se esperan para el lunes, y los resultados de las pruebas de material radiactivo para más adelante durante la semana, dijo el periódico. No especificó si se harán públicos o no.

Los médicos del hospital de Omsk, donde Navalny fue tratado antes de su evacuación a Alemania, han dicho que no creen que haya sido envenenado. Le diagnosticaron una enfermedad metabólica que puede haber sido causada por un bajo nivel de azúcar en la sangre.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo el viernes que aún no estaba claro qué causó la enfermedad de Navalny. Había dicho anteriormente que cualquier envenenamiento tendría que ser confirmado por pruebas de laboratorio, y que los médicos estaban haciendo todo lo posible para ayudar a Navalny.