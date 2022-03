Rusia intensifica sus ataques cerca de Kiev y su asedio a Mariúpol mientras prosiguen las negociaciones por videoconferencia

Las fuerzas rusas no ceden un ápice la intensidad en sus ataques en territorio ucraniano en el día 17 de su invasión. Sobre todo, hay dos zonas que están soportando un asedio incesante. Son las cercanías de Kiev y la ciudad de Mariúpol, en el sur. Mientras, rusos y ucranianos han revelado que están negociando en formato de videoconferencia después de tres rondas presenciales.

La mañana de este sábado se reportaron intensos combates en el noroeste de Kiev y un aeródromo militar en Vasylkiv, al sur de la capital, fue alcanzado por misiles rusos, mientras hay informaciones de que las fuerzas rusas están a 25 km de Kiev.

Mientras, en la portuaria ciudad de Mariúpol, al sureste, los rusos han bombardeado la mezquita del sultán Suleiman el Magnífico, informó el Ministerio de Exteriores ucraniano en su página web. "Más de 80 adultos y niños se esconden allí del bombardeo, incluidos ciudadanos de Turquía", agregó el ministerio, que no ofreció más datos sobre el ataque.

Mariúpol, una ciudad de unos 500.000 habitantes en el sureste de Ucrania y a orillas del mar interior de Azov, es un importante núcleo industrial que sufre el asedio ruso desde el principio del conflicto. Hoy las autoridades ucranianas lograron abrir un corredor humanitario para llevar alimentos y medicinas.

De hecho, este sábado, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas ucranianas ha confirmado que las fuerzas rusas controlan ya la parte oriental de Mariúpol.

La ciudad de Mykolaiv, en el suroeste, sufrió fuertes bombardeos y también se registraron nuevos ataques de artillería y aéreos en las ciudades de Nikolaev, Dnipro y Kropyvnytski, en el centro del país.

Los ataques del Ejército ruso se extendieron el viernes por primera vez a poblaciones del oeste del país, cercanas a las fronteras con la Unión Europea, y este sábado se confirmó que quedó destruido por completo el aeródromo militar en Lutsk, cercano a Polonia.

La instalación militar fue alcanzada por cuatro misiles rusos en el día de ayer y este sábado se ha confirmado que está totalmente inoperativo, dijo el alcalde de Lutsk, Ihor Polishchuk, según la agencia ucraniana Ukrinform.

Además de Lutsk también sufrió ataques Ivano-Frankivsk, a unos 250 kilómetros más al sur y cerca de Moldavia, y se oyeron varias veces las sirenas en Leópolis, ciudad también próxima a Polonia que no había sufrido ataques hasta ahora y punto de tránsito de los ucranianos que buscan huir e ir hacia territorio polaco.

Los ataques han incendiado igualmente este sábado una terminal petrolera en la ciudad de Vasilkiv, en la región de Kiev, mientras otras ciudades permanecen con cortes de suministro de agua y electricidad, según las autoridades locales.



Chernigov, al norte de la capital, también está siendo atacado por los rusos y permanece sin suministro de agua, electricidad, ni tampoco sus ciudadanos tienen acceso al gas que podría hacer funcionar los sistemas de calefacción.



Ucrania reconoce 1.300 muertes de militares

Los rusos solo lograrán entrar en Kiev "si nos destruyen a todos", dijo el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en una conferencia de prensa. "Esta guerra, esta difícil guerra, ha unido de verdad a nuestro país. Me preguntan cómo es la situación en el frente... la línea del frente está en todas partes", dijo Zelenski a los periodistas. "Algunas localidades pequeñas ya no existen. Y esto es una tragedia, han desaparecido, y la gente se ha ido, para siempre", añadió.

Por primera vez desde el inicio de la ofensiva rusa el 24 de febrero, Zelenski dio una cifra de bajas militares ucranianas: informó de que 1.300 miembros de las fuerzas armadas han muerto, mientras aseguró que los rusos han perdido a 12.000 soldados.

"Han muerto unos 1.300 militares nuestros, y Rusia ha perdido a unos 12.000. Uno a diez. No me alegro de que hayan muerto 12.000 de los suyos", afirmó, "porque los rusos también tienen padres", y -dijo-"la mayoría de los soldados rusos no saben nada en general, y fueron a Ucrania porque les dijeron algo de luchar contra el fascismo". El Ministerio de Defensa ruso solo ha ofrecido en estos 16 días de guerra en Ucrania una cifra de bajas militares rusas de algo menos de 500 soldados.

Pero lo peor, sin duda, son las muertes de civiles inocentes. Naciones Unidas ha confirmado que 579 civiles (quince más que el viernes) han muerto y 1.002 han resultado heridos en Ucrania desde el comienzo de la invasión rusa del país. Entre las víctimas, contando muertos y heridos, hay un total de 42 menores, según ha constatado la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios. Como suele ser habitual, Naciones Unidas puntualiza que la cifra real de víctimas es mayor que la informada dada la dificultad para verificar en zonas de conflicto.

La Fiscalía de Menores de Ucrania ha elevado la cifra de niños fallecidos a al menos 79

Sin embargo, la Fiscalía de Menores de Ucrania ha elevado la cifra de niños fallecidos a al menos 79 y un centenar han resultado heridos desde que se inició la invasión de Ucrania. La mayoría de los fallecidos incluidos en este informe, cuyos datos no pueden ser verificados por una fuente independiente, se han producido en ataques rusos contra las principales ciudades del país. "Durante los 16 días de guerra en Ucrania, ya han muerto 79 niños y casi 100 han resultado heridos. La mayoría de las víctimas se encontraban en las regiones de Kiev, Jarkov, Donetsk, Sumy, Jersón y Zhitomir", señala el informe.

Continúa el éxodo

El número de los ucranianos que han huido de su país a consecuencia de la guerra con Rusia ascendió a 2,59 millones, según las cifras que actualiza diariamente la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), que parecen indicar cierta disminución momentánea en este éxodo.

Cientos de ucranianos hacen cola para subirse a un minibus en la frontera entre Ucrania y Moldavia este 12 de marzo de 2022. — AMEL PAIN / EFE

Es el primer día desde las primeras jornadas de la ofensiva rusa en el que el aumento diario de refugiados no supera las 100.000 personas, según se desprende de las estadísticas de ACNUR. El éxodo de refugiados ucranianos es el mayor que se vive en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, superando incluso los que causaron todas las guerras en la antigua Yugoslavia durante la década de los años 90 del siglo pasado (2,4 millones según cálculos de organizaciones humanitarias).

Prosigue la diplomacia

Una vez más, el presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Olaf Scholz, han pedido un alto el fuego al líder ruso, Vladímir Putin, en una conversación telefónica a tres. Sin embargo, ambos mandatarios han constatado su pesimismo al señalar que el presidente ruso no tiene intención de "parar la guerra".

Al respecto, el Kremlin, en un comunicado, dijo que Putin acusó a las fuerzas "nacionalistas" ucranianas de violar el derecho internacional humanitario y de numerosos abusos como emplear escudos humanos, una versión que París y Berlín tacharon de "mentira".

"La situación en ciudades sitiadas como Mariúpol son humanamente insostenibles, Putin tiene que acabar con el asedio", explicaron fuentes francesas. Y París y Berlín tacharon de "mentira" la versión del Kremlin sobre los crímenes ucranianos.

Macron y Scholz hablaron también con Zelenski, quien les pidió ayuda para lograr la liberación del alcalde de Melitopol, cercana a la ciudad sitiada de Mariúpol, y que supuestamente fue apresado este viernes por soldados rusos que ocupan la localidad.

Esta mañana, unas 2.000 personas, según la televisión ucraniana, se congregaron frente al ayuntamiento de Melitopol, para protestar por la captura del regidor, Ivan Fedorov, gritando "Libertad para el alcalde".

El comunicado del Kremlin sobre la llamada telefónica entre los líderes reveló que Putin les contó en detalle a Macron y a Scholz "acerca de la reciente serie de conversaciones entre representantes rusos y ucranianos que tuvieron lugar en los últimos días en formato de video".

Se desconocía que rusos y ucranianos estaban negociando actualmente por videoconferencia

Se desconocía que rusos y ucranianos estaban negociando actualmente por videoconferencia, después de las tres rondas presenciales celebradas las últimas semanas. Tanto el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, como Mijailo Podolyak confirmaron la existencia de estos contactos.

"Las negociaciones con la delegación rusa ahora se celebran ininterrumpidamente en formato de video. Se han creado subgrupos de trabajo especiales.", escribió Podolyak en su canal de Telegram.

Según Zelenski, hay algunos signos positivos actualmente por parte de Rusia en las negociaciones que se están llevando a cabo. "Ahora la parte rusa, en las negociaciones, ha comenzado a hablar de cosas y no solo lanzar ultimátums. Creo que este es un enfoque fundamentalmente diferente. Y debería ser así", dijo el presidente ucraniano.

Además, Zelenski ha propuesto al primer ministro de Israel, Naftali Benet, que las negociaciones entre Rusia y Ucrania se lleven a cabo en Jerusalén. "Tengo una visión positiva de cualquiera que medie, pero no considero" a Benet "cualquiera", ya que "puede jugar un papel importante porque Israel es un país con una historia rica", aseguró.



Protestas en rusos , bielorrusos y ucranianos en Georgia

Unos 300 ciudadanos rusos, bielorrusos y ucranianos, así como varias activistas del colectivo FEMEN, protestaron este sábado contra la guerra de Ucrania en Tiflis, donde se congregaron ante la Sección de Intereses rusa, situada en una parte de la Embajada de Suiza.



"Estoy en contra de la guerra. Como voluntaria, ayudo a recoger ayuda humanitaria para Ucrania en Georgia" afirmó en declaraciones a EFE María, una estudiante rusa procedente de San Petersburgo y enrolada en la Universidad Estatal de Tiflis.



Otros manifestantes portaban pancartas en las que podían leerse lemas como "Putin asesino," en referencia al presidente ruso, "OTAN, cierra los cielos sobre Ucrania" o "Putin fascista, al Tribunal de la Haya".