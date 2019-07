La Policía rusa practicó hoy una serie de registros en los apartamentos de varios candidatos opositores a las elecciones municipales en Moscú, que también fueron llamados a declarar ante las autoridades.

Los registros se llevaron a cabo en los domicilios de los opositores Dmitri Gudkov, antiguo diputado ruso, así como Iván Zhdanov, director del Fondo de Lucha contra la Corrupción del líder opositor ruso, Alexéi Navalni, según relataron los propios afectados en sus cuentas de la red social Twitter.

El propio Navalni, junto con algunos colaboradores, fue arrestado anoche por 30 días por llamamientos a participar en una manifestación no autorizada el próximo sábado ante el Ayuntamiento a favor del registro de candidatos opositores para las elecciones del 8 de septiembre a la Asamblea Legislativa de Moscú.

Unas 22.400 personas, según la organización Contador Blanco, especializada en el cómputo de manifestantes, y 12.000, según la Policía, protestaron el sábado en la capital rusa contra la decisión de la comisión electoral moscovita de negar el registro a 57 candidatos, entre los que figuran algunos de los principales dirigentes opositores.

El estrecho colaborador de Navalni, Zhdanov, fue llevado al Comité de Instrucción después de que la Policía registrara su casa con motivo de un caso penal abierto la víspera para investigar la eventual obstrucción a las labores de la comisión electoral.

Otra opositora citada a prestar declaración dentro de ese caso penal es Liubov Sóbol, colaboradora de Navalni, que lleva más de una semana en huelga de hambre por la negativa de las autoridades a registrar su candidatura.

El periódico independiente Nóvaya Gazeta indica que durante el registro en el domicilio de Gudkov fueron incautados tres portátiles, un ordenador de mesa, tres discos duros, cinco memorias USB y un teléfono móvil.

La oposición extraparlamentaria de Rusia acusa a las autoridades de manipular las miles de firmas recabadas durante las últimas semanas por sus candidatos, al transcribirlas incorrectamente en el registro electrónico.

Mientras, la comisión electoral incriminó abiertamente a los opositores de incluir en sus listas a más de 300 "almas muertas" y a casi 10.000 personas inexistentes.

Uno de los representantes del comité de derechos humanos adscrito al Kremlin, Igor Kalyapin, declaró este jueves a la agencia Interfax que los registros en casas de candidatos opositores tienen como objetivo "ejercer presión" sobre ellos.

"Tengo la gran sospecha de que eso se hace con el fin de presionar a estas personas por sus actividades opositoras. Es una forma de castigo", opinó.

Por su parte, la presidenta del Senado, Valentina Matviyenko, admitió hoy la posibilidad de que a varios candidatos se les hubiera negado el derecho a la inscripción "de forma injusta".

"Si no me equivoco, de 300 candidatos a la Duma de Moscú, 57 no fueron inscritos debido a violaciones en los documentos presentados, firmas, etcétera. Admito que posiblemente entre esas 57 personas hayan algunos que hayan sido rechazados injustamente", afirmó la política.