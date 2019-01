Las autoridades italianas han bloqueado el perímetro que rodea la embarcación de la ONG Sea Watch, con 47 inmigrantes a bordo desde hace diez días, en aguas territoriales italianas para impedir que ningún barco se acerque a ella. Se trata de una decisión adoptada por la autoridad portuaria de Siracusa (Sicilia, sur) y afecta a una distancia de media milla del barco Sea Watch 3, de esta ONG. La embarcación está parada a menos de dos millas de las costas de Siracusa desde el viernes y a la espera de un puerto, mientras que el ministro del Interior del país, Matteo Salvini, no da su brazo a torcer y no autoriza su desembarco.

La decisión de la autoridad portuaria prohíbe navegar y detenerse en esta área a cualquier unidad que no esté expresamente autorizada y se produce después de que el domingo tres parlamentarios italianos desafiaran a Salvini y subieran a bordo de la embarcación, a pesar de una prohibición expresa, para comprobar las condiciones de salud de los migrantes.

Salvini, en manos de la justicia

El ministro del Interior ya dijo el domingo contar con "elementos concretos para afirmar que, poniendo en riesgo la vida de las personas a bordo, el comandante y la tripulación de la ONG Sea Watch desobedecieron las indicaciones" para llegar a un puerto cercano, "que no era Italia". Unas pruebas que no mostró y que avanzó que podría a disposición judicial, pero este lunes el fiscal de Siracusa, Fabio Scavone, respondió a los medios que el comandante no cometió ningún delito al acercarse a Italia porque decidió navegar hacia el puerto cercano más seguro.

El ministro del Interior afirmó el domingo contar con "elementos concretos para afirmar que la tripulación de la ONG Sea Watch desobedeció las indicaciones"

Los 47 migrantes a bordo de la Sea Watch llevan diez días esperando poder bajar a tierra, primero se mantuvieron una semana en aguas internacionales en el Mediterráneo y ahora están en aguas italianas desde el viernes. Salvini retrasó en agosto el desembarco de un centenar de migrantes en Catania (Sicilia, sur) y les dejó cinco días a bordo de un barco militar italiano hasta que permitió su descenso.

Por estos hechos, la Justicia italiana abrió una investigación en su contra y la semana pasada pidió procesar a Salvini por "secuestro agravado de personas". Tendrá que ser el Senado quien vote a favor o en contra de juzgar al líder de la ultraderechista Liga y en este sentido Salvini cuenta con una baza a su favor porque su formación junto con el otro socio de Gobierno, el Movimiento Cinco Estrellas (M5S), tienen mayoría en el Parlamento. El Ejecutivo italiano ha pedido a Holanda que se haga cargo de estas 47 personas, dado que el barco de la ONG alemana lleva bandera holandesa.