El Ministerio del Interior italiano ha cifrado en al menos 35 los fallecidos por el derrumbe del Puente Morandi, en Génova, después de que los bomberos trabajaran durante la noche buscando supervivientes entre los escombros. Además, hay al menos 16 heridos, muchos de los cuales se encuentran en estado grave. Según el diario La Repubblica, hay al menos tres personas desaparecidas, entre las que podría figurar un ciudadano chileno.

El titular del Departamento, Matteo Salvini, ha subrayado, en un mensaje a través de su cuenta de Twitter, que cuanto más piensa en los muertos de Génova "más rabia tengo" y asegura en que los responsables "con nombre y apellidos, pagarán caro".

Una sección a 50 metros de altura del viaducto (que forma parte de una de las principales autopistas italianas, la A10, que conecta Génova con la frontera francesa), incluida una estructura de pilares que se elevaba por encima para dar soporte, se desplomó este martes cuando al menos 35 vehículos se desplazaban por él. Grandes pedazos de cemento cayeron sobre el techo de dos almacenes, vías férreas y un río.

El derrumbe se produjo en torno al mediodía local por causas que aún se desconocen, si bien se apunta a que podría tratarse de un fallo estructural.. Los servicios de rescate trabajaran la noche buscando supervivientes entre los escombros.

Più penso ai morti di Genova, più mi arrabbio.

I responsabili di questo disastro, con nomi e cognomi, dovranno pagare, pagare tutto, pagare caro. pic.twitter.com/67qZWPmmB3 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 14 de agosto de 2018

Salvini, en otro mensaje en Twitter, ha confirmado el balance provisional de víctimas en 35 fallecidos, entre ellos tres menores de ocho, doce y trece años. El ministro del Interiro asegura que a esa cifra se ha llegado tras el trabajo desarrollado durante la noche por los servicios de emergencia.

Sale purtroppo a 35 il numero delle vittime della strage di Genova.

GRAZIE a loro, ai medici, a tutti i soccorritori e ai volontari presenti sul posto.

Ora parto per San Luca, nel cuore della Calabria, dove consegneremo alla popolazione un immobile confiscato alla ‘Ndrangheta. pic.twitter.com/stopBiD2hi — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 15 de agosto de 2018

Salvini ha dado las gracias a todos los servicios de emergencia por su trabajo en este suceso y ha asegurado que el Gobierno cumplirá con el deber de "identificar a los culpables de este desastre, que no quedará impune".

El ministro italiano de Transporte, Danilo Toninelli, por su parte, ha exigido responsabilidades y dimisiones en la cúpula de la empresa concesiona de la autopista, Autostrade per l'Italia, del grupo Atlantia. "Lo primero de todo los directivos de Autostrade per l'Italia deben dimitir", ha sostenido Toninelli en un mensaje publicado en su perfil de Facebook, tras expresar su "rabia porque en un país civilizado no se puede morir por un puente que se derrumba".

"Lo primero de todo los directivos de Autostrade per l'Italia deben dimitir", dice el ministro de Transporte

El ministro, miembro del partido Movimiento 5 Estrellas, ha recalcado que quienes sean responsables de "esta tragedia injustificable deben ser castigados" y ha arremetido contra las empresas que gestionan las autopistas italianas, "a las que desembolsamos los peajes más caros de Europa mientras ellos pagan concesiones a precios vergonzosos".

"Recaudan miles de millones, pagan en impuestos unos pocos millones y no realizan ni siquiera el mantenimiento que sería necesario en puentes y ejes viarios", ha lamentado el titular de Transportes, anunciando que ha activado "todos los procedimientos para la eventual revocación de las concesiones, y para comenzar multas de hasta 150 millones de euros".

Autostrade, que se encarga del mantenimiento del viaducto, ha asegurado que "la causa del derrumbe será objeto de un profundo análisis en cuanto sea posible acceder al lugar con seguridad". Además, ha prometido "reconstruir el viaducto en el menor tiempo posible de una manera eficiente y segura".



El viceministro de Infraestructura, Edoardo Rixi, ha anunciado que "todo el puente de Morandi será demolido con graves repercusiones para el tráfico y problemas para los ciudadanos". No obstante, ha apuntado que ya se está trabajando en otra alternativa.

La infraestructura, de un kilómetro de largo y 90 metros de altura, fue construida en la década de los años 60 y había sido reformada en los últimos años. Actualmente, Autostrade Italia llevaba a cabo obras de mantenimiento en el viaducto.

El fiscal jefe de Génova, Francesco Cozzi, ha anunciado que iniciará una investigación por "homicidio múltiple y desastre culposo" para depurar responsabilidades por el desprendimiento de un tramo de casi 200 metros por lo que se cree que sería un fallo estructural.

El presidente italiano, Sergio Mattarella, ha calificado de "absurda y espantosa" la tragedia en Génova y ha advertido de que "ninguna autoridad podrá escapar al ejercicio de la plena responsabilidad". "La conciencia de toda una sociedad lo demanda", ha sostenido en un comunicado.