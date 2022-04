Sasha Sokol anuncia que demandará a Luis De Llano por presunto abuso sexual

Con el contundente mensaje de "nos vemos en los tribunales" se ha dirigido Sasha Sokol al productor Luis De Llano en un hilo de Twitter en el que ha querido transmitir que finalmente denunciará al mexicano por abuso sexual.



La actriz y cantante rompió su silencio el pasado 8 de marzo y confesó públicamente la relación que mantuvieron cuando ella tenía 14 y él 39 años durante el tiempo en el que trabajó con el productor en el proyecto musical infantil Timbiriche. La cantante se sinceró, según afirmó en sus redes sociales, con la esperanza de visibilizar este tipo de violencias.

Aunque durante años se había hablado de la relación que los famosos habían mantenido, el tema parecía olvidado. Sin embargo, volvió a recuperar especial interés después de que De Llano afirmara durante una entrevista haber mantenido una relación con Sokol cuando ella tenía 17 años que, según contó, duró seis meses.



Declaraciones que, rápidamente, fueron desmentidas por la cantante, que aseguró que el tiempo que duró su relación fue de casi cuatro años y que incluso su familia estaba escandalizada con que ella estuviera relacionada sentimentalmente con su propio representante y productor.

Sokol también narró que pese a los varios intentos suyos y de su familia le fue muy difícil alejarse de De Llano debido a la gran influencia que este tenía en su carrera profesional y en la industria del entretenimiento en el país, por miedo a que su carrera se viera perjudicada.

Sokol acusa a De Llano de 'Grooming'

Sokol explicó que lo que experimentó con el productor durante su adolescencia se le conoce como Grooming, "una serie de conductas y acciones emprendidas por un adulto, con el objetivo deliberado de ganarse la confianza de un menor de edad, creando una conexión emocional, con el fin de abusar sexualmente de él".



Sin embargo, De Llanos negó todo lo ocurrido y trató de justificarse el pasado 31 de marzo en un comunicado que hizo público en todas sus redes. "Mi relación con Sasha Sökol siempre fue abierta y transparente por parte de ella y de su familia. En todo momento y bajo toda circunstancia nos brindamos recíprocamente respeto, compañía, empatía, amor y comprensión", expresó.

Ante esta reacción, Sokol, visiblemente indignada, ha decidido denunciar al presunto agresor: "Pensé que no tendría que hablar más sobre este tema pero las circunstancias no me dejan alternativa. Luis miente al querer involucrar a mis padres diciendo que la relación fue transparente. Nada está más lejos de la verdad".

Las redes muestran su apoyo a la actriz

El hilo de Twitter ha resonado entre los usuarios de la plataforma, quienes no han dudado en expresar muestras de apoyo para la exintegrante de Timbiriche con el hashtag #YoSiTeCreoSasha.

Los tuiteros sostienen que la "relación sentimental" que existió entre la cantante y el productor es un delito: "Cuando hablamos de menores de edad, que el acto sexual sea consensuado no quita ni el delito ni el abuso".

Otros han reconocido la entereza con que ha enfrentado su situación: "Mi admiración y apoyo", "Eres una mujer valiente y con muchos pantalones de admiro y respeto. Gracias por ser inspiración para los demás y así alcen la voz y no se queden calladas", escribieron.