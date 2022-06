"La sociedad colombiana debe preguntarse si Rodolfo Hernández tiene la idoneidad ética para poder gobernar"

A quince días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, el meteórico ascenso del candidato populista Rodolfo Hernández le ha complicado la vida al ganador de la primera vuelta, el progresista Gustavo Petro, candidato del Pacto Histórico, la alianza de izquierdas a la que ya casi todo el mundo daba prácticamente por hecho que gobernaría Colombia los próximos cuatro años. Petro obtuvo el 40 por ciento de los escrutinios con ocho millones y medio de votos frente a los seis millones, el 28 por ciento de los sufragios, del candidato de la llamada Liga de Gobernantes Anticorrupción. Sin embargo, las encuestas sitúan ahora a Hernández por encima de Petro en al menos cinco puntos.

El sentimiento de cambio ha sido en cualquier caso predominante en Colombia y el día 19 se sabrá qué opción de cambio resulta ganadora. Políticos, intelectuales y académicos han empezado a tomar posición por uno u otro candidato en estos días. La derecha, incluido el destronado uribismo, cerró filas rápidamente en torno a Hernández. En cuanto al centro, sus principales figuras, con alguna excepción, han optado por Petro si bien su principal líder, Sergio Fajardo, ex alcalde de Medellín, está coqueteando con Hernández y todo parece indicar que acabará apoyándole.

Hablamos con la senadora María José Pizarro, una de las figuras más relevantes del Pacto Histórico y una mujer que como activista por la paz y la memoria, y víctima directa del conflicto armado sabe lo que se juega el país el próximo día 19 de junio. Ella es hija de Carlos Pizarro, el histórico líder de la guerrilla del M19 que murió asesinado en 1990, 45 días después de hacer dejación de armas y firmar la paz. Era ya candidato presidencial cuando en un vuelo a la ciudad de Barranquilla un sicario le disparó a quemarropa con una metralleta. Fue un crimen ordenado por el jefe paramilitar Carlos Castaño con la implicación de agentes del Estado. María José Pizarro quiere ser optimista sobre el triunfo del proyecto progresista encarnado por Petro, pero no esconde su preocupación por la posibilidad que una persona del talante de Rodolfo Hernández pueda acabar siendo presidente del país.

¿Cómo están los ánimos en el Pacto Histórico de cara a la segunda vuelta electoral?

Bien, llenos de fuerza. Obviamente el panorama electoral se ha replanteado pero nosotros sabemos lo que hemos construido y esa construcción no es efímera, es el trabajo de muchos años, así que vamos con esa tranquilidad y con toda la certeza de hacia dónde tenemos que avanzar, y cual es el objetivo. Ahora nos toca ser muy asertivos en estos últimos días de campaña

Pero se nota cierto pesimismo y las encuestas ahora no son favorables...

No le creo mucho a este tema. Nosotros tardamos cuatro años en pasar de un 20% al 40% y Rodolfo Hernández en tres días lo pasan de un 20 a un 50 y pico por ciento. Me parece inverosímil y creo que hay una intencionalidad no muy justa por parte de las encuestadoras y de quienes replican este tipo de encuestas. Entonces lo que nos queda es concentrarnos en nuestra propia campaña para poder garantizar el triunfo el próximo 19 de junio.

¿Y qué ha pasado para que de la noche a la mañana aparezca una persona como Hernández y le complique la vida a Gustavo Petro?

Nosotros pudimos ver como 15 días antes de las elecciones las maquinarias de nuestro país viraron hacia Rodolfo Hernández. El desinfle de Federico Gutiérrez (principal candidato de la derecha) fue porque las maquinarias dejaron de acompañarle y Hernández se consolida no como un candidato independiente como se quiere vender sino como un candidato que definitivamente será apoyado por las maquinarias y por los clanes políticos familiares, es decir por quienes han mantenido el poder en Colombia utilizando cualquier tipo de estrategia y de mañas, y obviamente inyectando grandes sumas de dinero que provienen precisamente del clientelismo tan arraigado en nuestro país.

¿Valoraron la posibilidad de tener que enfrentarse a Hernández y no a Federico Gutiérrez?

Sí, él venía creciendo. Tal vez hubo ingenuidad en pensar que el establecimiento iba a seguir acompañando al que era su candidato natural que era Federico Gutiérrez pero resultó ser un pésimo candidato. La pregunta que tiene que hacerse la sociedad colombiana en esta segunda vuelta es si Hernández tiene la idoneidad ética, el conocimiento del Estado y el respeto por las instituciones para poder gobernar. Está claro que la gente quiere un cambio, pero el tema es quien va a liderar ese cambio, qué características ha de tener la persona que lo lidere y cual es el modelo de país que plantea.

¿En cualquier caso hubieran preferido un escenario con 'Fico' como adversario en segunda vuelta?

No, nosotros nos movemos en el escenario de ganar. Estamos trabajando desde el 2018 para ello, pero no ganar a toda costa, sino ganar porque tenemos el respeto y el aprecio de los colombianos, ganar porque tenemos propuestas llenas de contenido y hemos sido coherentes a lo largo de los últimos cuatro años en fortalecer esas propuestas. Y al mismo tiempo hemos denunciado con mucha valentía lo que había que denunciar en este país. El escenario para nosotros es ganar el 19 de junio y ofrecerle a los colombianos una opción de cambio viable.

¿Dónde está la posibilidad de crecer para conseguir esos votos que faltan para ganar?

Tenemos que crecer donde podemos crecer que es con la gente, en los territorios, en el trabajo uno a uno, Nunca en la historia de este país, ni siquiera en la derecha un candidato había sacado una votación tan alta en primera vuelta como la que conseguimos. Hemos construido un camino que es corroborable y coherente y ahí no debemos tener ningún tipo de zozobra ni inquietud, Existe la certeza profunda de que tenemos todas las herramientas, el equipo y una bancada muy importante en el Congreso de la República. Vamos por la victoria.

Dicen de Gustavo Petro que es una persona difícil, muy encerrada en sí mismo. ¿Cómo es Petro?

Es un hombre inteligente, brillante, tímido, un hombre que no se deja embelesar por los privilegios, una persona que tiene una sensibilidad especial por los niños y niñas y por las personas humildes. Uno revisa su trayectoria como político y es comprobable su compromiso con la democracia, con la paz, con luchar contra la desigualdad,, contra la corrupción. Lo hizo como congresista, senador y alcalde de Bogotá. Es una persona coherente, un gran líder porque nos da la autonomía a quienes estamos a su alrededor para poder escoger nuestros caminos y para equivocarnos. Es un hombre con la capacidad de rectificar y eso lo hemos visto en los últimos años.

¿Y cómo le está viendo en esta campaña electoral?

Pues mientras Rodolfo Hernández hace campaña a través de las redes sociales sentado desde la comodidad de su opulenta casa, Gustavo Petro ha recorrido todos los rincones de este país para hablar cara a cara con la gente y enfrentado unos problemas de seguridad gravísimos. Lo veo bien, con la certeza y la tranquilidad del trabajo bien hecho.

¿Cree que Petro ha logrado desactivar ciertos miedos que suscita su pasado guerrillero o que decían que si ganaba convertiría Colombia en una Venezuela?

Sí. Hoy el miedo es Rodolfo Hernández y su aventura y su delirio antidemocrático.

Hay quien dice que se le debería dar mucho más protagonismo a su vicepresidenta Francia Márquez en este tramo final de la campaña. ¿Qué opina?

No creo que le tenga que dar protagonismo a Francia Márquez ni a las mujeres que hacemos parte del Pacto Histórico. Nosotras tenemos nuestra propia voz y nuestro protagonismo. Francia ha tenido autonomía total, ha sabido ganarse su lugar y no necesita que Gustavo Petro le de protagonismo porque ella tiene un protagonismo propio.

En estos días han intentado involucrar a Petro con un supuesto secuestro a un periodista español cuando era militante de la guerrilla del M19...

Es uno más de los procesos en contra de Petro que se caen. El ataque jurídico contra él viene de lejos pero poco a poco ha salido limpio y se han venido cayendo todas las supuestas pruebas que quieren enlodarlo.

Usted es madre soltera de dos niñas ¿Rodolfo Hernández representa una ofensa para las mujeres tras oírle decir que las mujeres debían estar en la cocina y dedicarse a criar a los hijos?

Rodolfo es como el papá rígido que habla fuerte, es la figura del padre atrasado. Las madres de mi generación lucharon por sus libertades y sus derechos precisamente enfrentando a hombres que tenían una posición ideológica tradicional como la de Hernández. En estos últimos 40 años la sociedad ha avanzado muchísimo y hoy me parecería un retroceso inmenso para la lucha de tantas mujeres por la igualdad y nuestra autonomía económica ser gobernadas por un hombre así.

¿Y para una mujer feminista como usted, cómo explicar que es el feminismo a esa parte de la sociedad colombiana todavía tan tradicional y que en buena parte representa Rodolfo Hernández?

Hay muchas visiones de feminismo. Yo simplemente puedo decirles que soy una mujer que lucha por los derechos de las mujeres en Colombia, por su autonomía, por su derecho a vivir y a decidir libremente, por conseguir una sociedad libre de violencias contra nosotras, tanto sexuales como domésticas, económicas o de discriminación laboral. Es decir, conseguir una sociedad en la que podamos habitar en igualdad de condiciones, de eso se trata para mi y para las mujeres colombianas la lucha feminista.

A pesar de las cosas que ha dicho sobre las mujeres, Rodolfo Hernández tiene una mujer como vicepresidenta y dice que está a favor del aborto.

Estar a favor del aborto es estar a favor de la sentencia de la Corte Constitucional porque es el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Y él sí tiene una mujer vicepresidenta pero que no cumple ningún papel, no existe en la campaña de Rodolfo Hernández, no hay una fotografía de ellos dos juntos. Son dos modelos diferentes, uno el nuestro que pone en el centro y en el eje de las discusiones a las mujeres y otro donde parece que la mujer es un adorno. Y yo le preguntaría a los colombianos y colombianas cuál es el nombre de la vicepresidenta de Hernández y cual es el nombre de la vicepresidenta de Petro. La respuesta sería contundente porque hoy todo el mundo sabe quien es Francia Márquez.

Hernández no quiere debatir cara a cara con Petro donde sabe que claramente saldría perdiendo pero su discurso populista cala en la gente y ahí sí parece imbatible.

Rodolfo, que se las da de tan macho, actúa como un cobarde porque la ciudadanía colombiana tiene derecho a escuchar las propuestas de los candidatos. Si él quiere ser presidente del país tiene que debatir ante la sociedad las propuestas y debatir con la otra parte a la que le está disputando el poder.

Hernández está imputado por corrupción pero su principal bandera es acabar con la corrupción. ¿Cómo se entiende que su discurso contra la corrupción esté siendo tan efectivo?

Es un discurso sencillamente facilista pero en este país todo el mundo sabe que Petro es un gran luchador contra la corrupción y su trayectoria es impecable. Hernández, en cambio, tiene una historia más bien enlodada por la corrupción en los dos cargos públicos que ha ostentado como concejal y como alcalde de Bucaramanga.

¿Qué opina de que un intelectual de la talla de William Ospina se haya decantado por apoyar a Hernández?

Tengo guayabo (resaca) intelectual. Para mi William Ospina es uno de los grandes escritores, pensadores y filósofos, que nos ha hecho soñar con sus libros y con sus reflexiones profundas de la sociedad colombiana. Verlo con Hernández en lo personal me produce desazón. No he hablado con él pero algún día me gustaría que lo explicara.

Y Sergio Fajardo también parece que acabará apoyando a Hernández...

Cuando los políticos ponen sus disputas y rencillas personales por encima del bien del país creo que no están actuando acertadamente. En los momentos más difíciles, críticos y determinantes del país nunca estuvo. En las elecciones pasadas se fue a ver ballenas al Pacífico. Hoy sencillamente toma una decisión personal cuando debería estar tomando una decisión de orden más nacional, pero es libre de votar por quien quiera.

¿Cómo fue su infancia?

Fue una infancia difícil y llena de azares. Crecí con unos padres que estaban en la clandestinidad, perseguidos por el Estado colombiano. Tuve que cambiar de nombre varias veces y vivir exiliada varias veces.

Como exiliada vivió también un tiempo en España...

Llegué como cualquier inmigrante. Aquí en Colombia una tiene una historia. Allá esa historia no la conoce nadie. Fui con una niña pequeña de dos años y eso fue lo más duro. Tuve que trabajar haciendo de todo; limpiando casas, cuidando niños, en cualquier trabajo que me salía. En mis últimos tres años la situación fue mejor. Entiendes la cultura del lugar y te das cuenta de que no es que te estén rechazando todo el tiempo sino que el temperamento es completamente distinto y los códigos de comunicación también. En el caso particular de mi estancia en Barcelona aprendí a hablar catalán y eso me abrió muchísimas puertas.

¿Qué país le gustaría para sus dos hijas?

Quiero un país en el que puedan habitar, donde quepamos todos, un país que pueda reconstruirse después de años y años de sufrimiento, que pueda reconciliarse y donde prime el debate democrático. Quiero un país por el que puedan viajar y encontrarse gente digna y feliz, no gente violentada y maltratada, con una mejor distribución de la tierra y un mayor respeto por el campesino. Quiero un país diverso, no quiero que desaparezca el otro por pensar diferente. Quiero un país en el que ser joven sea un derecho garantizado, un país en el que ellas puedan disfrutar.

¿Si ganara Petro qué cambiará en Colombia?

Tendríamos un cambio real, un cambio profundo con alguien que conoce el Estado colombiano.

¿Y si gana Hernández qué va a ser de Colombia?

Es un salto al vacío y sin paracaídas. Va a ser un retroceso inmenso y vamos a terminar peor de lo que estamos ahora con Iván Duque de presidente. Hernández ha demostrado ser una persona violenta y de malas maneras que pretende gobernar el país declarando el Estado de conmoción y desconocer el Congreso de la República. Es una persona que se vende limpio cuando en realidad está acusado por delitos de corrupción.

Si ganara Hernández y teniendo en cuenta estos años precedentes gobernados por el uribismo, ¿se podría decir el dicho de que cada país tiene el Gobierno que se merece?

A la sociedad colombiana no le han entregado mucho, no le han dado educación, no le han dado oportunidades, ha sido un país cooptado por el narcotráfico y por las mafias. El problema es sí le hemos dado las herramientas a los colombianos para que puedan elegir mejor.

¿Sería frustrante que después de las grandes movilizaciones sociales vividas el año pasado el país acabase abrazando al populismo y no a un gobierno progresista?

No puedo responder a eso porque estamos en la contienda electoral y estoy seguro que la sociedad colombiana ha sufrido lo suficiente como para tomar una buena decisión.