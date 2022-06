Soledad Acuña amenaza con sanciones para los docentes que usen el lenguaje inclusivo en Buenos Aires

"Si no se cumple, hay un procedimiento de sanciones". Con esa frase, la ministra de Educación de la capital argentina de Buenos Aires, Soledad Acuña, amenazó con sanciones a los docentes porteños que utilicen el lenguaje inclusivo dentro de las aulas. De este modo, la funcionaria volvió a respaldar una iniciativa que califica la utilización del "@", la "x" y la "e" como uso "incorrecto" de la lengua española.

En declaraciones a la prensa, Acuña dijo que el lenguaje inclusivo −que visualiza las desigualdades de género de la lengua española− "genera un obstáculo en la comprensión y en la fluidez lectora y en la escrita por parte de los estudiantes que están en una situación muy crítica". Ese argumento, que figura en la resolución emitida el pasado viernes 10 de junio, no tiene −dicho hasta por el mismo Ministerio de Educación−ninguna evidencia científica que dé cuenta de aquella conclusión.

"Como toda norma se tiene que cumplir, y si no se cumple, habrá un proceso administrativo disciplinario", dice Acuña

Ante la consulta acerca de qué pasaría si un maestro se refiere a sus alumnos utilizando el lenguaje inclusivo, la ministra porteña insistió en penalizar al personal docente. "Es obvio que como toda norma se tiene que cumplir y si no se cumple, habrá un proceso administrativo disciplinario. Del mismo modo que si una docente elige evaluar con emoticonos en lugar de números. Yo regulo las formas de evaluar. Si no se cumple, hay un procedimiento sancionador", comentó Acuña en Radio Millenium.

"Son liberales pero prohíben"

Tras desmarcarse de la decisión del Gobierno porteño, el ministro de Educación de Argentina, Jaime Perczyk, vinculó la prohibición del lenguaje inclusivo impulsada por su par porteña con una "cuestión electoral". "Creo que leen encuestas y ven que hace un mes (Javier) Milei hizo una exacerbación del machismo y dicen: Aquí hay algo, hay que discutir esto", planteó en Radio 10 el funcionario que integra el gabinete de Alberto Fernández. En cuanto a las posibles sanciones a docentes, Perczyk respondió: "En Argentina desde 1918 hay libertad de cátedra".

"El lenguaje inclusivo denomina esa desigualdad, y hay que transformar esa injusticia en justicia", señala Perczyk

"Los chicos usan el lenguaje inclusivo porque lo que están discutiendo es que no soportan más la discriminación por género. Es muy injusto lo que pasa, el lenguaje inclusivo denomina esa desigualdad, esa injusticia, y hay que transformar esa injusticia en justicia", agregó el ministro nacional.

Crítica de Manes

El diputado nacional y referente del radicalismo, Facundo Manes, se sumó este domingo a las críticas a la medida dispuesta por el Gobierno porteño de prohibir el uso del lenguaje inclusivo dentro de las aulas de las escuelas, la cual calificó como "pachanga para la tribuna". Y aseguró que el problema central en la Ciudad de Buenos Aires es la caída de la inversión en educación, pese a contar con uno de los mayores presupuestos en América Latina.

"No creo que prohibir sea la mejor manera de educar, creo que hay que motivar, inspirar y dar ejemplo, se pone en agenda un tema que no es la causa de los malos resultados", aseguró Manes en diálogo con Radio Rivadavia. También remarcó que "la tragedia" en calidad educativa atraviesa todo el país, la capital "no es la excepción".