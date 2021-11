Estos son los países que han vuelto a decretar confinamientos estrictos después de la primera ola de la pandemia

El aumento de los casos de coronavirus ha obligado a las autoridades de Austria a volver a confinar a su población para contener la pandemia. La sombra de un encierro total similar al de la primera ola de la emergencia sanitaria vuelve a sobrevolar Europa en un momento en el que no dejan de crecer los contagios y países como Alemania pulverizan sus récords cada día.

Repasamos qué países han vuelto en algún momento a esa fórmula que marcó lo más duro de la pandemia y que dio un vuelco a las vidas de millones de personas en todo el mundo.

Argentina

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, confinó a todos los ciudadanos del país la pasada primavera. El encierro total entró en vigor el sábado 22 de mayo y finalizó el día 30, pero también se aplicó el fin de semana posterior, el 5 y 6 de junio. El Ejecutivo permitía las salidas del domicilio entre las 6 de la mañana y las 18 horas para pasear o por causas justificadas y se cerraron los comercios no esenciales.

Vietnam

El Gobierno de Vietnam confinó la ciudad de Ho Chi Minh, considerada la capital financiera del país, el pasado mes de agosto. En la región, la incidencia se disparó con la llegada de la variante Delta. Los ciudadanos de la antigua Saigón debieron permanecer en sus domicilios sin abandonarlos para nada. Ni si quiera para comprar alimentos.

El encierro total se extendió durante casi tres meses, hasta finales de septiembre, fecha en la que los residentes pudieron salir de sus domicilios para ir a por víveres. Hasta mayo, Vietnam era uno de los países más exitosos en la contención del virus, con apenas 35 muertos desde el inicio de la pandemia.

Turquía

El pasado 29 de abril Turquía inició su primer confinamiento estricto tras la primera ola de la pandemia. El Gobierno del país decretó que solo se podría salir a la calle para hacer la compra entre las 5 de la mañana y las 17 horas. Con esta medida se pretendía evitar un repunte de contagios por la festividad del fin del Ramadán. Así, el encierro se prolongó durante 17 días. Además del cierre de la actividad no esencial, también se prohibió la venta de alcohol.

Países Bajos

El pasado mes de diciembre, el Gobierno neerlandés decidió volver a cerrar toda la actividad no esencial y pidió a los ciudadanos reducir sus salidas, confinarse, no viajar al extranjero y limitar el número de invitados a casa a un máximo de dos personas. Las medidas estuvieron vigentes durante las fiestas de Navidad, pero los días 24, 25 y 26 de diciembre se pudieron recibir a un máximo de tres visitas por día en casa. Las normas se aplicaron hasta el día 19 de enero de 2021, cuando empezó la desescalada.

Irlanda

El 6 de enero el Gobierno de Irlanda decretó el cierre de los comercios no esenciales y las actividades de ocio. Además, paralizó la construcción y los centros educativos tampoco impartían clases presenciales. La desescalada de estas medidas empezó el 12 de abril y se prolongó hasta el 5 de marzo. El lo más duro de esta etapa, los ciudadanos podían salir de sus domicilios solo si se alejaban de ellos menos de un radio de cinco kilómetros. Tampoco podían abandonar sus condados.

Francia

El segundo confinamiento francés entró en vigor el 30 de octubre de 2020. El presidente Emmanuel Macron limitó la movilidad de los ciudadanos, que no podían salir de sus domicilios sin una causa justificada. Tampoco estaban permitidas las reuniones y los comercios no esenciales echaron el cierre temporalmente. Las medidas se alargaron hasta el 15 de diciembre, fecha en la que entró en vigor un toque de queda a partir de las 20 horas.



Inglaterra

"La gente debe quedarse en casa". Con esta frase anunció el primer ministro británico, Boris Johnson, el regreso de las restricciones más estrictas al país en el mes de enero. En concreto, los ciudadanos no tenían permitido salir de sus domicilios si no era para ir a trabajar, a la compra o al médico. También se cerraron los colegios, que no se reabrieron hasta principios de marzo. A finales de ese mismo mes se comenzaron también a eliminar las restricciones a las reuniones.

Portugal

También en el mes de enero, el primer ministro de Portugal, António Costa, anunció restricciones similares a las de la primera ola de la pandemia, con una diferencia: se mantendrían las escuelas abiertas. "La regla es simple: cada uno de nosotros tiene que quedarse en casa", insistió Costa. Las medidas estuvieron vigentes hasta mediados de marzo, cuando se permitió la reapertura de algunos comercios no esenciales, aunque la de la hostelería tuvo que esperar un poco más.

Alemania

El cierre de la actividad no esencial y de los centros educativos llegó a Alemania el pasado 16 de diciembre. En Navidad se limitaron las reuniones aunque con algunas excepciones entre el 24 y el 26 de diciembre. En enero se endurecieron las medidas y se limitó la movilidad. Los alemanes no podían alejarse más de 15 kilómetros de sus domicilios y tampoco reunirse con más de una persona no conviviente. El país inició una tímida desescalada en marzo que se vio obligada a frenar con la llegada de la Semana Santa, los primeros días de abril.

Ahora, por el momento el país ha restringido el acceso a la vida pública a los no vacunados, una medida que ya probó de aplicar Austria, que ha terminado abogando por el encierro total, algo a lo que no se cierra el Ejecutivo alemán.