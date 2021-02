Japón ha experimentado durante el pasado año un preocupante aumento de los suicidios sobre una de las tasas más abultadas del mundo. En el país nipón, 20.919 personas se quitaron la vida en 2020, mujeres, niños y adolescentes, los que más, número que supera con mucho a los 3.460 fallecidos por coronavirus. Las autoridades japonesas han dispuesto tomar medidas contra, la que es, una de las mayores lacras del país (16,6 por cada 100.000 habitantes se suicidan), y han anunciado la creación del que se ha dado en llamar "el ministerio de la Soledad".

En 2020, Japón experimentaba la tasa de suicidio más alta en 11 años con un aumento del 14,5 % en la tasa de mujeres, con 6.976 casos, y un descenso del 1 %, en la tasa de suicidio de varones, con 13.943 casos.

La persona encargada de liderar el cargo del nuevo ministerio será Tetsushi Sakamoto, actual ministro de Revitalización Regional. El primer ministro de japón, Yoshihide Suga explicaba que entre los motivos del aumento de suicidios está, sin duda, la pandemia que "ha reducido las oportunidades para el contacto con las personas", explicó Suga.

Hablar sobre la tristeza, el primero de los pasos

Como sociedad, sienten que no pueden mostrar sus debilidades, que deben contenerlo todo

Entre las causas que se identifican como determinantes para explicar este aumento de los suicidios están las inherentes a la propia cultura japonesa. "Como sociedad, sentimos que no podemos mostrar nuestras debilidades, que debemos contenerlo todo", declaraba Yasuyuki Shimizu, director del Centro de Promoción de Contramedidas contra el Suicidio en Japón al NYT. "No es solo que las personas sientan que no pueden acudir a un consejero o terapeuta, sino que muchos sienten que ni siquiera pueden mostrar sus debilidades a las personas cercanas".

Las narrativas del éxito y el pudor en Japón

Además, Japón es uno de los países que más intensamente ha vivido la digitalización y sus ciudadanos sienten con especial intensidad las "despiadadas demandas de las redes sociales, donde la gente siente que debe cultivar una narrativa de éxito y felicidad eternos", escriben Motoko Rich y Hikari Hida para el NYT, quienes también apuntan a que su tipo de sociabilidad interfiere en el aumento del aislamiento de los japoneses ya que las personas "sienten que deben ajustarse a las reglas y no sobresalir de formas que puedan percibirse como una carga para los demás".

Las despiadadas demandas de las redes sociales, causantes de la narrativa de éxito felicidad eternos

"Durante la pandemia, esta tendencia social ha ayudado al país a evitar un aumento en los casos y muertes, porque el público siguió las sugerencias sobre el uso de cubrebocas, evitar lugares cerrados y abarrotados, y practicar una buena higiene y el distanciamiento social sin la imposición de un estricto confinamiento", explican los periodistas. Pero sus conductas tienen un reverso muy negativo, ya que "en términos de salud mental, la gente no quiere buscar ayuda y destacarse entre la multitud", explica Toshihiko Matsumoto, director del centro de adicción a las drogas del Centro Nacional de Neurología y Psiquiatría del Instituto de Salud Mental.