Los seguidores del presidente Donald Trump irrumpieron este miércoles en el Congreso de EEUU tras derribar varias vallas de seguridad y enfrentarse con la Policía, que se ha visto superada, provocando caóticas escenas en la capital estadounidense.

La alcaldesa Muriel Bowser declaró el toque de queda en la ciudad ante el caos generado, con miles de manifestantes en las calles de Washington, mientras el Congreso se encontraba reunido para validar los resultados de las elecciones de noviembre, en los que el demócrata Joe Biden resultó vencedor.

Se han enfrentado a la Policía, mientras que varios agentes han hecho uso de gas pimienta para intentar dispersar a la multitud, según ha informado la cadena de televisión CNN. Además, también se ha utilizado gas lacrimógeno, pero por el momento no está claro si lo han usado los manifestantes, que portan banderas en las que puede leerse "No me amenaces", o la Policía.

Algunos de ellos aprovecharon las estructuras desplegadas para la toma de posesión del presidente electo, el demócrata Joe Biden, para escalar y acercarse a la escalinata del Congreso y a su acceso.

Según, la misma cadena de televisión, algunos de ellos iban armados y se han escuchado disparos. Al menos una persona ha sido herida de bala en el asalto de los manifestantes a favor de Trump en el Congreso estadounidense, según confirmaron fuentes de los servicios de emergencia al canal local del Distrito de Columbia de

Esta situación ha llevado al cierre del Capitolio, edificio que alberga las dos cámaras del Congreso de Estados Unidos, mientras que la sala de sesiones de la Cámara de Representantes ha sido evacuada.

Asimismo, la Policía del edificio ha hecho sonar la alarma de emergencia, que se ha acompañado con un mensaje en el que se pedía a las personas que están dentro de las instalaciones que "buscaran refugio" y "permanecieran en silencio" debido a una "amenaza interna".

En medio del asalto, el vicepresidente del EEUU, Mike Pence, ha sido evacuado del Capitolio donde encontraba en una sesión conjunta del Congreso.

La marcha, bajo el nombre de "Salvar a EEUU" comenzó por la mañana de manera pacífica cerca de la Casa Blanca.

A mediodía, Trump se dirigió a las manifestantes para prometer que "nunca" concedería la derrota y urgió a sus seguidores a marchar hacia el Congreso.