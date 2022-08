El test de drogas a la primera ministra de Finlandia concluye con resultado negativo

No hubo drogas. El test realizado a la primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, tras la difusión de las imágenes en una fiesta privada con unas amigas ha dado resultado negativo. Así lo ha confirmado el Gobierno de Helsinki en un breve comunicado dado a conocer este lunes.

La propia Marin, de 36 años, descartó ante los medios que hubiese tomado drogas y sólo admitió el consumo de alcohol. Accedió a someterse a la prueba para esclarecer cualquier duda y después de que parte de la oposición se lo pidiese, en medio de ataques y acusaciones machistas por aparecer bailando en una fiesta.

"En los últimos días se han hecho públicas acusaciones bastante graves de que he consumido drogas. Por mi propia protección legal, aunque considero que la exigencia de un test de drogas no es razonable, para borrar tales sospechas hoy me he sometido a un test de drogas", afirmó la primera ministra el pasado día 19.

"Nunca en mi vida, ni siquiera en mi juventud, he consumido drogas. Ojalá viviéramos en una sociedad en la que se pudiera confiar en mi palabra. Pero como ahora quieren levantar esas sospechas, por eso me hice la prueba", afirmó.

En ese contexto, su oficina ha confirmado este lunes que el test realizado el pasado viernes no ha detectado ningún tipo de narcótico en el organismo de la primera ministra, que ha corrido personalmente con los gastos de esta prueba.