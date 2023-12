'The Gospel': la IA de Israel para elegir objetivos en Gaza en la que "el énfasis está en la cantidad y no en la calidad"

Israel utiliza una inteligencia artificial para detectar objetivos en Palestina, según han publicado The Guardian y +972 Magazine. La tecnología conocida como The Gospel es una "fábrica de asesinatos en masa" en la que "el énfasis está en la cantidad y no en la calidad", según recogen varias fuentes.

La herramienta comenzó a funcionar en 2021 e inmediatamente duplicó la capacidad de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) para pasar de localizar unos 50 objetivos diarios a 100. En concreto, en los 35 días posteriores del ataque de Hamás, Israel atacó más de 15.000 objetivos en Gaza. En el conflicto que tuvo lugar en 2014, que duró 51 días, las FDI atacó entre 5.000 y 6.000 objetivos.

Los expertos señalan que The Gospel analiza grandes conjuntos de información de una variedad de fuentes, como imágenes de drones, comunicaciones interceptadas, datos de vigilancia e información extraída del monitoreo de los movimientos y patrones de comportamiento de individuos y grandes grupos.

De esta manera, según fuentes israelíes, la inteligencia artificial resolvió un problema frecuente para las FDI: encontrar objetivos a los que atacar.

Una puntuación por la posible cantidad de civiles muertos

La IA analiza los objetivos y establece un sistema de "puntuación" por la cantidad de civiles que podrían morir en el ataque. Según fuentes israelíes, The Gospel trata, "en la medida de lo posible, de que no se produzcan daños a los civiles no implicados".

Sin embargo, diversos expertos en esta tecnología se han mostrado escépticos con esta afirmación, al considerar que existe "poca evidencia empírica" que la sustente. Las imágenes de destrucción de Gaza y las más de 15.000 personas asesinadas en Gaza no corroboran que se esté ejerciendo "una fuerza precisa y limitada".

El artículo publicado por The Guardian recoge testimonios que aseguran que en cada ataque llevado a cabo por Israel, conocían la estimación del número de civiles que iban a morir. En sus declaraciones a este medio, un antiguo trabajador de las FDI aseguró que hubo ocasiones en las que "había dudas sobre un objetivo" y "matamos lo que pensé que era una cantidad desproporcionada de civiles".

En resumen, The Gospel había permitido a las FDI dirigir una "fábrica de asesinatos en masa" en la que "el énfasis está en la cantidad y no en la calidad", señala otro antiguo miembro.

La IA señala los objetivos tras recabar toda la información y los comandantes, algunos de los cuales están "más dispuestos a disparar que otros", eligen qué ataques llevar a cabo.

Cientos de miles de palestinos se encuentran acorralados en el extremo sur de la Franja, tras huir desde el norte por los ataques de israelíes, que han matado ya a más de 15.000 personas. A ellos se suman los 41.316 heridos, más de 7.000 desaparecidos, y 1,8 millones de desplazados, el 80% de la población total.