La madre de Patrick Crusius, el presunto responsable del tiroteo en el que fueron asesinadas 22 personas el sábado en El Paso (Texas, EE.UU.), contactó a la Policía semanas antes del suceso preocupada por el arma que tenía su hijo.

La mujer contactó a la Policía de Allen, municipio de Texas en el que reside la familia, intranquila por el hecho de que Crusius poseyera una arma dada su juventud, inmadurez y falta de experiencia, según relataron este jueves a la CNN los abogados Chris Ayres y R. Jack Ayres.

Los abogados precisaron que la naturaleza de la llamada fue meramente "informativa", dado que la mujer no creía que su hijo supusiera una amenaza. "No era un chico inestable, colérico o de comportamiento errático. No es como si sonaran las alarmas", dijo Chris Ayres.

Durante la llamada, la madre de Crusius habló con un agente de seguridad ciudadana, quien le explicó que su hijo, de 21 años, podía poseer legalmente un arma.

Según los abogados, la mujer no proporcionó ni su nombre ni el de su hijo al agente, que tampoco le pidió más detalles.

Un miembro del ejército se para frente a un memorial improvisado realizado después de un tiroteo masivo que ocurrió en un Walmart, en El Paso, Texas.

Crusius abrió fuego el pasado sábado por la mañana en un almacén Walmart de la ciudad fronteriza de El Paso (Texas), asesinando a 22 personas -ocho de nacionalidad mexicana- e hiriendo a una veintena más.

Crusius publicó un manifiesto en internet en el que se hacía eco del discurso contra la inmigración de Donald Trump

Las autoridades dan por hecho que antes del tiroteo, Crusius publicó un manifiesto en internet en el que se hacía eco del discurso contra la inmigración del presidente de EE.UU., Donald Trump, y alertaba de una "invasión hispana en Texas". El Paso tiene más de un 80% de población hispana y hace frontera con Ciudad Juárez (México).

Crusius fue detenido por las autoridades y está en prisión sin fianza a la espera de juicio. Los fiscales ya han anunciado que pedirán pena de muerte para el acusado.

Cientos protestaron en El Paso contra visita de Trump



Cientos de manifestantes se congregaron este miércoles en El Paso para protestar contra la visita y del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, después de las matanzas del fin de semana pasado.

Los manifestantes condenaron el supremacismo blanco y la retórica antiinmigrante del presidente, que consideran inspiró al perpetrador del tiroteo del 3 de agosto en El Paso, Patrick Crusius, quien presuntamente subió a un foro online un manifiesto en que alertaba de una "invasión" de inmigrantes hispanos.

Al igual que ocurrió previamente este miércoles durante la visita de Trump a Dayton, donde el 4 de agosto ocurrió otro tiroteo que dejó diez muertos -incluido el atacante-, los manifestantes en El Paso también exigieron un mayor control a la venta de armas.

Según testigos, por lo menos tres de las víctimas mexicanas fueron asesinadas a sangre fría mientras oraban y suplicaban por sus vidas. Otros fingieron estar muertos mientras escuchaban las ráfagas de disparos en el centro comercial Walmart donde ocurrió la matanza, y algunos contraatacaron, arrojándole al atacante latas de comestibles.

"Toda la gente corrimos por la puerta de emergencia. Iban muchos niños y mucha gente corriendo, llorando, gritando y empujándose. Mucha gente se quedó tirada en el piso, cuando no pudieron salir corriendo", dijo a Efe Virginia Vargas, una testigo.

Los manifestantes sostienen carteles en una protesta contra la visita del presidente estadounidense Donald J. Trump después del tiroteo masivo que ocurrió en un Walmart en El Paso, Texas.

Trump: criticado por su discurso contra los migrantes

Desde el mismo sábado de la masacre, el presidente Trump ha sido bombardeado por críticas por su discurso contra los inmigrantes. A raíz de los sucesos en Dayton y El Paso, el mandatario declaró que "el odio no tiene cabida en nuestro país".

No obstante, atribuyó las matanzas a un "problema mental" de los atacantes y llamó a restringir la venta de armas a las personas con enfermedades psiquiátricas.

Al respecto, el vicealcalde de El Paso, Ricardo López, dijo que el actual repudio a la violencia relacionada con las armas de fuego brinda la oportunidad de reformar las leyes. "Que se enfoquen en las armas para hacer algo más. No es suficiente lo que está diciendo el presidente; necesitamos más liderazgo por parte de él, y no solo de él sino del Senado", manifestó.

El presidente defendió que su retórica "une a la gente"

El presidente Trump visitó este miércoles Dayton (Ohio) y El Paso (Texas), dos ciudades que se sumaron a la lista de tiroteos indiscriminados que desde hace años sacuden al país.

Trump se reunió, acompañado por su esposa, Melania, con heridos y familiares de las víctimas de las masacres de Dayton, donde el domingo pasado nueve personas perdieron la vida antes de que las autoridades abatieran al atacante, y El Paso donde el sábado hubo un tiroteo que causó la muerte de 22 personas.

Antes de partir de Washington el presidente defendió ante los periodistas que su retórica no ha contribuido a la violencia de los tiroteos y, por el contrario, "une a la gente".