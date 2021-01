La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, ha publicado un vídeo en el que ha pedido a los estadounidenses "elegir siempre el amor sobre el odio, la paz sobre la violencia y a los demás antes que a ti mismo", en referencia al asalto al Capitolio el pasado 6 de enero. En su último discurso como primera dama, Melania Trump ha animado a "ser apasionado en todo lo que se hace, pero hay que recordar que la violencia nunca es la respuesta y nunca estará justificada".

"Cuando llegué a la Casa Blanca reflexioné sobre la responsabilidad que siempre he sentido como madre y la necesidad de enseñar valores como la bondad". Durante sus declaraciones, Melania Trump se ha referido constantemente a su labor en el impulso de distintos proyectos e iniciativas, como Be Best, para la defensa del futuro de los niños.

En varias ocasiones ha mostrado su agradecimiento a los ciudadanos del país: "No hay palabras que puedan expresar lo profundo de mi gratitud por haber servido como su primera dama. A toda la gente de este país: ustedes estarán en mi corazón por siempre".

"Los últimos cuatro años han sido inolvidables. Mientras Donald y yo concluimos nuestro tiempo en la Casa Blanca, pienso en todas las personas que me he llevado a casa en mi corazón y sus increíbles historias de amor, patriotismo y determinación", agradecía iniciando un discurso refiriéndose en primer lugar a las fuerzas militares y de seguridad del país. "Veo las caras de valientes jóvenes soldados que me han dicho con orgullo en sus ojos cuánto les encanta servir a este país. Para cada miembro del servicio y para nuestras increíbles familias militares: ustedes son héroes y siempre estarán en mis pensamientos y oraciones", ha defendido.

También ha dedicado un espacio de su intervención a los trabajadores sanitarios: "Mientras el mundo continúa enfermando por la covid-19, agradezco a todas las enfermeras, médicos y profesionales de la salud".

Melania Trump ha afirmado que "cada vida es preciosa" y ha pedido a los estadounidenses que "tengan precaución y sentido común para proteger a los vulnerables".

Melania y Donald Trump romperán la tradición

Pese a las amables palabras, los Trump romperán una de las tradiciones más duraderas de la investidura y dejarán la Casa Blanca sin recibir a sus sucesores, el demócrata Joe Biden y su esposa Jill.

Se prevé, de hecho, que el presidente saliente y su esposa viajen rumbo a su mansión privada de Palm Beach (Florida) cuando Biden asuma la presidencia en una ceremonia formal este miércoles, 20 de enero.

Trump no ha reconocido formalmente la victoria de Biden en las elecciones del pasado 3 de noviembre y mantiene sus denuncias, sin pruebas y desestimadas por los tribunales, de "fraude electoral".

La creciente polarización y tensión política en el país alcanzó su punto álgido con la toma del Capitolio, y ha obligado al despliegue de un enorme dispositivo de seguridad en Washington, con más de 20.000 efectivos de la Guardia Nacional, para evitar una jornada violenta como la vivida a comienzos de enero.

Biden se impuso en los comicios con 306 votos del colegio electoral frente a los 232 de Trump, a quien aventajó en más de 6 millones en el voto popular.