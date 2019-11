Trump declarará a los cárteles mexicanos como "organizaciones terroristas" 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este martes que declarará "organizaciones terroristas" a los cárteles mexicanos de la droga en el marco de la lucha contra el narcotráfico. Con esta designación, Estados Unidos no tendría que estar sometido a las autoridades locales porque puede justificar los ataques como "legítima defensa".

"Serán designados. (...) He estado trabajando en eso durante los últimos 90 días. Saben, la designación no es tan fácil, se tiene que pasar por un proceso y estamos trabajando en ese proceso", ha explicado el dirigente durante una entrevista con la cadena de televisión Fox News. "No voy a decir lo que voy a hacer", respondió Trump, preguntado por si usará drones para realizar ataques.



Sus comentarios han tenido lugar después de que el ministro de Exteriores de México, Marcelo Ebrard, expresara que considera "innecesario" que Estados Unidos califique de terrorismo el narcotráfico, tal y como han reclamado los LeBarón, una familia de mormones estadounidenses que perdieron a nueve parientes en un ataque perpetrado por los cárteles de la droga el pasado 4 de noviembre en Sonora.

Ebrard se refirió así a la solicitud realizada por Bryan LeBarón a través de la plataforma digital Petitions White House al Gobierno de Trump para que incluya a los cárteles mexicanos en el listado de organizaciones terroristas, lo cual le permitiría adoptar medidas más contundentes contra ellos.

Hombres armados atacaron los coches en los que viajaban 17 miembros de la familia LeBarón en los límites entre los estados de Sonora y Chihuahua, en la frontera con Estados Unidos. La principal hipótesis es que fueron confundidos con un grupo rival.



México busca diálogo

Por su parte, México buscará "a la brevedad posible" un encuentro con Estados Unidos tras el anuncio. La Secretaría (ministerio) de Relaciones Exteriores (SRE) informó en un comunicado de que ha entrado en contacto con distintas autoridades de EE.UU. "para conocer el contenido y los alcances de lo enunciado".

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, establecerá contacto con su homólogo estadounidense, Michael R. Pompeo, "a fin de discutir este tema de suma relevancia para la agenda bilateral", precisa el comunicado.