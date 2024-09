Trump descarta otro debate con Harris tras su derrota en el primer cara a cara

Parece que no habrá más debates electorales en Estados Unidos antes de las elecciones de noviembre: Donald Trump, claro perdedor en el cara a cara del pasado martes con Kamala Harris, se ha negado a mantener otro debate con su rival demócrata.

Pese a la insistencia de la vicepresidenta de Estados Unidos y candidata demócrata en celebrar un segundo debate entre ellos, Trump se niega en redondo.

"Hace dos noches Donald Trump y yo tuvimos nuestro primer debate. Y creo que le debemos a los votantes tener otro porque estas elecciones y lo que está en juego no puede ser más importante", expresó este pasado jueves Harris durante un mitin en Charlotte (Carolina del Norte). A esas palabras, Trump respondió con un contundente "¡No habrá un tercer debate!" escrito en mayúsculas en su red social, Truth Social.

Trump sostiene que fue él quien ganó el debate. Al justificar este jueves su decisión de no participar en otro debate, afirmó en Truth Social que "las encuestas muestran claramente" que ganó el duelo verbal, y en letras mayúsculas añadió: "Kamala debería centrarse en lo que debería haber hecho durante casi estos últimos cuatro años." "Cuando un boxeador pierde una pelea, lo primero que dice es 'quiero una revancha'", declaró Trump, quien argumentó que, como él no ha perdido, no necesita otro.

De hecho, el miércoles, en un acto de homenaje a las víctimas de los ataques del 11 de septiembre de 2001, Trump dijo que debía "pensar" si era necesario otro debate, ya que considera que tuvo una "gran noche". Pero todos los medios estadounidenses dan por ganadora a Harris, quien ofreció una imagen sosegada y presidenciable frente a un Trump iracundo que fue interrumpido varias veces por los moderadores para desmentir sus bulos.

A pesar de su buen desempeño en el cara a cara, Harris advirtió este pasado jueves de que las presidenciales estarán "muy ajustadas" y que los demócratas están en "desventaja" en esta carrera porque Trump tiene el apoyo de varios grupos de poder.

Durante su mitin en Carolina del Norte, uno de los estados decisivos para las elecciones del 5 de noviembre, la vicepresidenta rememoró varios momentos del debate y se burló de Trump por haber dicho que tiene "un concepto de plan" para la sanidad pública.

Trump participó en junio en un primer debate contra el presidente estadounidense, Joe Biden, lo que llevó al mandatario a poner fin a su campaña de reelección tras una desastrosa actuación. El segundo debate tuvo lugar este martes, donde analistas y comentaristas de televisión dieron como ganadora a Harris.

El debate del martes entre Trump y Harris, que fue seguido por más de 67 millones de espectadores, se convertirá en el único cara a cara televisado entre los candidatos antes de las elecciones y la única ocasión para que los votantes comparen directamente sus propuestas.