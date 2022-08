Ucrania asegura que los ataques rusos mataron a siete civiles este viernes en Donetsk

Las autoridades ucranianas informaron este sábado de que a lo largo de la jornada del viernes perdieron la vida siete civiles en la región oriental de Donetsk por ataques rusos, mientras que 13 resultaron heridos.

"Rusia sigue matando civiles," escribió en su cuenta de Telegram el jefe de la administración militar de la provincia, Pavlo Kirilenko. "El 19 de agosto, los rusos mataron a siete civiles residentes en la región de Donetsk: cuatro en Bajmut, uno en Druzba, uno en Kostiantinivka y uno en Pivnichne. Otras 13 personas fueron heridas," señaló.

De acuerdo con datos citados por el diario Ukrainska Pravda, con ello el número de bajas civiles en Donetsk desde el inicio de la invasión rusa el pasado febrero asciende a 751 muertos y 1.941 heridos.



800 muertos en filas ucranianas

El Ministerio de Defensa de Rusia afirmó este sábado de que en la pasada jornada las fuerzas ucranianas sufrieron más de 800 bajas mortales, entre ellas "hasta una veintena de mercenarios estadounidenses".

En un ataque de la aviación rusa contra posiciones de la formación nacionalista 'Kraken' y de unidades de mercenarios en la región de Járkov, este de Ucrania, "fueron aniquilados más de 100 combatientes, entre ellos hasta una veintena de mercenarios estadounidenses", señaló portavoz de Defensa, general Ígor Konashénkov.

En su parte matutino, agregó que en esa misma región murieron hasta 130 efectivos ucranianos en otro ataque, esta vez con armas de alta precisión de emplazamiento terrestre.

Un dron ataca en el puerto de Sebastopol

Otro de los sucesos más destacados de este sábado fue la presencia de un dron sobre el puerto de Sebastopol, que atacó la sede del estado mayor de la Flota rusa del mar Negro, en la anexionada península de Crimea, sin causar víctimas, informó el gobernador de la ciudad, Mijaí Razvozháev.

"Estoy en el estado mayor de la flota. Hace veinticinco minutos un dron se estrelló contra el techo (...). No hay víctimas", escribió el gobernador en su canal de Telegram. Razvozháev llamó a la población a mantener la calma y en lo posible a no salir de casa al menos durante una hora. En principio afirmó que "lamentablemente (el dron) no fue derribado, aunque se disparó contra él desde la bahía".



Poco después el gobernador rectificó y aseguró que el dron fue abatido por la defensa antiaérea y cayó sobre el tejado del estado mayor de la flota, donde se incendió sin causar grandes daños.



El pasado 31 de julio al menos cinco personas resultaron heridas después de que un dron arrojara un artefacto explosivo en el patio de la sede del estado mayor de la flota, lo que obligó a cancelar las celebraciones del Día de la Armada, que se festeja en esa fecha.