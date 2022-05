Ucrania incauta activos por un valor de 400 millones de euros al magnate ruso dueño de los supermercados DIA

Los activos del empresario ruso Mikhail Fridman, dueño de la cadena de supermercados DIA, han sido incautados por parte de las autoridades ucranianas. La Fiscal General de Ucrania, Iryna Venediktova, a través de su Facebook, ha explicado que se han bloqueado bienes por un valor de 12.400 millones de grivnas —400 millones de euros—.

Estos activos estaban bajo la custodia del banco Alfa-Bank y cuyos valores provenían de empresas situadas en Chipre y relacionadas con Fridman, según ha señalado Venediktova. Las autoridades ucranianas ya habían confiscado con anterioridad 469 millones de grivnas —15 millones de euros— al magnate ruso, que había sido acusado de que eran transferencias para Rusia.

La Fiscal ha explicado que estos movimientos de fondos comenzaron dos semanas antes de que estallara el conflicto en Ucrania y que se intensificaron con el desarrollo de la guerra. Venediktova ha apuntado que Fridman habría usado a Alfa-Bank y a sus empresas afincadas en Chipre para evadir las sanciones impuestas a Rusia.

Por su parte, Fridman pidió hace meses que el conflicto finalizase cuanto antes porque la guerra "nunca puede ser la respuesta". Tras las sanciones promovidas por la Unión Europea, Fridman dejó su puesto en Letter One —el fondo de inversión que tiene en propiedad el DIA— junto a su socio Petr Aven. Posteriormente, ambos empresarios aceptaron congelar sus participaciones en dicha sociedad por lo que no cobrarán dividendos, no tendrán voto en calidad de accionistas y no podrán vender dichas acciones.