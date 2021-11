La UE advierte del riesgo "muy alto" por covid-19 y pide una dosis de refuerzo para todos los adultos

El Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) ha advertido este miércoles de que la carga potencial de la covid-19 en Europa será "muy alta" en diciembre y enero. Por ello, ha recomendado que todos los adultos reciban una dosis de refuerzo de las vacunas y que se priorice a los mayores de 40 años.

El ECDC, que es la agencia europea referente en enfermedades infecciosas, urge que se tomen medidas de salud pública y se impulse la inmunización para salvar la situación. "Desde principios de año, hemos visto un rápido despliegue de programas de vacunación en la UE que ha evitado con éxito muertes y ha reducido las hospitalizaciones y la transmisión. Pero todavía hay subpoblaciones y grupos de edad en los que la cobertura sigue siendo inferior a la deseada, incluso en países que han logrado una buena cobertura general de vacunación. Necesitamos enfocarnos urgentemente en cerrar esta brecha de inmunidad, ofrecer dosis de refuerzo a todos los adultos y reintroducir medidas no farmacéuticas", argumenta el organismo en un comunicado.

No es la única institución que se ha pronunciado sobre la gravedad de la situación en el continente: la Organización Mundial de la Salud ya advirtió que estiman que podrían fallecer hasta 700.000 personas este invierno. Desde hace semanas Europa se ha vuelto a convertir en el epicentro de la pandemia, como muestra el siguiente mapa de Our World in Data.

El ECDC lamenta que actualmente menos del 70% de la población europea está completamente inmunizada y que este número es "insuficiente" para limitar la carga de casos de covid-19 y las hospitalizaciones durante los meses de invierno.

En ese sentido, pide que se priorice a los más mayores, vulnerables y trabajadores de la salud para que reciban las dosis de refuerzo. Después de estos grupos, que se inoculen las terceras dosis a los mayores de 40 años. Y, finalmente, a todos los mayores de 18 años. "Esto es para aumentar la protección contra la infección debido a la disminución de la inmunidad, lo que podría reducir potencialmente la transmisión en la población y prevenir hospitalizaciones y muertes adicionales. La dosis de refuerzo se recomienda seis meses después de completar el programa primario como muy pronto", añade la institución en el comunicado.

En España este martes el Consejo Interterritorial de Salud aprobó las dosis de refuerzo para los sanitarios y mayores de 60 años y ya se ha inoculado esta tercera vacuna a más del 50% de la población mayor de 80 años.