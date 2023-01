La ultraderecha sumerge en una espiral de votaciones al Congreso de EEUU

El sector ultraconservador del Partido Republicano no cede y deja sin presidente a la Cámara de Representantes. Los republicanos continúan inmersos en una intensa batalla interna y, pese a tener mayoría en la Cámara (222 legisladores), los miembros más radicales siguen vetando a Kevin McCarthy, el californiano que no convence a este sector ni siquiera tras recibir el apoyo de Donald Trump.

McCarthy cosecha ya ocho derrotas en las votaciones que se llevan ralizando desde este martes. Algo que ocurre en un sistema que no establece un límitie en el número de votaciones, por lo que, si no se mueven las posiciones y hay un acuerdo, esta situación se puede prolongar de manera indeterminada. Los 20 congresistas que están acorralando a la Cámara de Representantes forman parte del Caucus de la Libertad (Freedom Cacus), bloque ultraconservador de los republicanos cuyo modus operandi no sorprende ya que suele seguir una línea dura a la hora de negociar.

Este sector apuesta por Byron Donalds, congresita de Florida y uno de los dos republicanos negros en la Cámara. Este representante, una figura cada vez más destacada dentro del partido, defiende postulados antiabortistas y proarmas. No obstante, el apoyo a este candidato no se traduce tanto en una apuesta clara por conseguir su victoria, sino en un acto que les sirve para expresar su disconformidad con McCarthy.

A por 16 republicanos rebeldes: las cesiones de McCarthy

El republicano californiano necesita el apoyo de 16 de los 20 republicanos rebeldes para ser elegido presidente de la Cámara y así obtener el respaldo de los 218 miembros necesarios. Pero sigue fracasando a pesar de las continuas cesiones que ha hecho al ala más radical.

Entre estas cesiones, están la posibilidad de que un solo miembro pueda forzar una votación repentina para destituir al speaker; promulgar legislación específica sobre políticas fronterizas; o propiciar que un legislador pueda plantear una votación que podría tumbar un proyecto de ley. Esto es, en definitiva, limitar la capacidad de acción política de la Cámara y otorgar un amplio poder a una minoría.

La situación ha llegado a tal punto que uno de los congresistas ha propuesto al mismo Donald Trump para que ocupe la Presidencia. Matt Gaetz, republicano de Florida y también miembro del Caucus de la Libertad, ha respaladado al expresiente estadounidense en una de las votaciones. En el resto, ha optado por Byron Donalds. La paralización de la Cámara de Representantes supone que no pueda llevar a cabo sus funciones habituales, como aprobar leyes o permitir el juramento de sus miembros. Una situación que socava la capacidad de gobierno del Congreso de EEUU.