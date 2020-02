Venezuela Diosdado Cabello dice que el tío de Guaidó fue detenido por llevar explosivos en el avión en el que regresó a Venezuela

El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente acusa al pariente del líder opositor trasladar en un avión comercial "explosivos químicos" y chalecos antibalas no declarados. "Ahora ¿Qué hacemos? ¿Es el tío de 'Juanito Alimaña' –en referencia a Guaidó– y hay que soltarlo? No, no. Una y mil veces no, y de aquí para adelante no", añadió.