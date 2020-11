En la protesta feminista contra la violencia de género que fue reprimida a tiros por la policía el pasado lunes por la noche en Cancún, hubo agresiones sexuales y brutalidad por parte los agentes, según denunciaron este miércoles activistas y periodistas agredidos.

Los afectados se han presentado en la vicefiscalía general del estado de Quintana Roo para ratificar sus denuncias por lesiones, abuso de autoridad, privación ilegal de la libertad, tortura, amenazas, omisión, homicidio en grado de tentativa y robo a mano armada.

Julián Ramírez, director del Colegio Kukulcán y maestro de Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado, conocida como Alexis y cuyo feminicidio provocó las protestas, aseguró que en el caso de algunas mujeres detenidas también hubo agresiones sexuales.

"Escuché los gritos de compañeras, mujeres detenidas que gritaban que las soltaran y que no les pegaran, 'déjame de golpear y sácame las manos' eran sus gritos", relató a los medios el profesor.

Con lesiones en el rostro y cuerpo, el maestro de Alexis relató lo sucedido en la explanada central del Palacio Municipal de Cancún y la forma en la que fueron detenidos y posteriormente trasladados junto con siete mujeres a las instalaciones de Seguridad Pública Municipal y luego a la vicefiscalía.

Julián aparece en numerosos vídeos transmitidos en redes sociales y en medios de comunicación reclamando a los policías por asistir a una manifestación civil armados y señalando violaciones de derechos humanos en la represión policial.

El testimonio de una periodista

Para Cecilia Solís, periodista con más de 20 años de experiencia, el exceso de fuerza que aplicó la policía municipal de Cancún fue algo que jamás había visto.

"Estoy muy impactada, voy poco a poco tomando conciencia de lo que pasó, al principio por el trabajo, que siempre hemos estado movidos no había tomado tanta conciencia, pero ahora que me han ido explicando tantas cosas que la verdad estoy asustada e impactada", comentó.

Cecilia Solís: "Jamás había visto el exceso de fuerza que esta vez se aplicó contra esta manifestación"

La mujer aseguró que "el ataque fue directo", pues le dispararon hacia la pierna cuando ella corría para intentar ponerse a salvo.

Afirmó que sintió el impacto de la bala pero pensó que solo había sido un golpe "nunca pensé que fuera un balazo, pensé que era como los de goma y no le tomé importancia, me trate de esconder y fue cuando llegó un policía y me empezó a golpear" y aunque le dijo que era reportera no le hizo caso hasta que otro policía la identificó.

"Jamás había visto el exceso de fuerza que esta vez se aplicó contra esta manifestación (...) una agresión tan directa como la que recibimos en esta ocasión", remarcó.

Represión con "armas de fuego"

De acuerdo con información de la Secretaría de Gobernación (Interior) de México, este lunes en Cancún, los policías municipales reprimieron a las manifestantes, que se encontraban en las inmediaciones del Ayuntamiento, disparando con "armas de fuego".

El pasado fin de semana, dos feminicidios ocurrieron en Cancún en menos de 24 horas y los cuerpos de las mujeres fueron hallados el sábado y el domingo por la noche, éste fue el caso de Alexis.

Estos brutales homicidios detonaron la protesta del lunes en Cancún, en la que varios grupos de mujeres realizaron pintadas y hogueras en varias sedes como el edificio de la Fiscalía estatal o el Ayuntamiento del municipio.