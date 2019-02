Seis agentes de la policía de Vallejo, en California, han matado a tiros a un rapero de 20 años que dormía en su coche frente a un Taco Bell. El hombre, Willie McCoy tenía un arma de fuego sobre él cuando los oficiales dispararon por "temor por su propia seguridad" el sábado por la noche.

Marc McCoy: "No hubo ningún intento de tratar de encontrar una solución pacífica"

La familia de McCoy, dijo este martes que la policía había calificado racialmente al joven negro y que no había justificación para usar la fuerza letal contra alguien que estaba durmiendo y no siendo una amenaza.

"No hubo ningún intento de tratar de encontrar una solución pacífica", le dijo a The Guardian Marc McCoy, el hermano mayor de Willie. “El trabajo de la policía es arrestar a las personas que infringen la ley, no tomar la ley en sus propias manos. No eres juez, jurado y verdugo. Nunca vamos a superar esto ".

La policía dijo que los agentes estaban vigilando a McCoy después de que un empleado de Taco Bell llamó al 911 y dijo que un hombre estaba "desplomado" al volante de su automóvil.

La policía también alegó que los agentes le dijeron que "mantuviera sus manos visibles", pero que "rápidamente movió sus manos hacia abajo para coger el arma de fuego". La policía dijo que seis oficiales dispararon en aproximadamente cuatro segundos, pero no revelaron la cantidad de balas que alcanzaron a McCoy. El rapero murió en el acto.

El asesinato de McCoy es uno de otros numerosos escándalos que involucran presunta brutalidad policial contra residentes negros en Vallejo, una ciudad diversa a 30 millas al noreste de San Francisco. Un vídeo de 2017 capturó a un oficial de Vallejo a horcajadas sobre un hombre en el suelo y lo golpeó repetidamente en la cara. Otro arresto violento se volvió viral el año pasado, con un vídeo que mostraba a un oficial golpeando a un hombre en el suelo.

David Harrison: "Nadie confía en la policía de Vallejo"

"Nadie confía en la policía de Vallejo", dijo David Harrison, primo de McCoy. "Estamos siendo el objetivo. La policía tiene una campaña de ejecución de jóvenes negros que encajan en un perfil determinado".

"La policía está entrenada para disparar primero y herirte primero", dijo. “No respetan a los negros. Incluso cuando tienen una persona sometida y su vida no está en peligro, continúan siendo flagrantemente físicamente irrespetuosos. Eso se acaba de aceptar en América ".

Harrison: "Queremos asegurarnos de que esto nunca vuelva a suceder a otra persona"

La familia de Willie dijo que los oficiales involucrados deberían enfrentar un proceso penal. "No podemos entender por qué tendrían que dispararle. Esto no tiene sentido disparar a un hombre que dormía en su auto", dijo Harrison. "Queremos asegurarnos de que esto nunca vuelva a suceder a otra persona".