Zelenski acusa a Occidente de doble rasero al blindar a Israel y olvidar a Ucrania en el peor momento

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha podido constatar, tras el apoyo estadounidense y británico a la defensa de los cielos israelíes contra la oleada de misiles y drones iraníes del domingo pasado, que la batalla de Ucrania ha cedido en importancia ante lo que ocurre en Oriente Medio y que ya nada volverá a ser lo mismo respecto al apoyo occidental a Kiev.

Esta constatación ocurre además cuando Rusia ha redoblado su iniciativa en la guerra contra Ucrania, favorecida por la reducción del suministro de munición occidental al ejército ucraniano, sobre todo para la defensa antiaérea. Esto permite a los rusos usar su aviación con una intensidad mayor, con golpes en la retaguardia ucraniana, contra infraestructuras energéticas y objetivos militares, aunque muchas veces sean los civiles quienes pagan el recrudecimiento de la guerra.

Eso es lo que pudo haber ocurrido el miércoles en la ciudad de Chernígov, donde al menos 17 personas murieron por el impacto de tres misiles rusos. Pero mientras que los ucranianos subrayan que fueron víctimas civiles, los medios rusos informan de que los misiles alcanzaron objetivos militares. Las imágenes han mostrado tanto víctimas en uniforme como con ropa civil, además de los daños causados en zonas residenciales de Chernígov.

El ministro ucraniano de Energía, Herman Galushchenko, ha denunciado que Rusia busca provocar un "apagón total" en Ucrania con el bombardeo de las centrales térmicas e hidroeléctricas ucranianas, por lo que los sistemas antiaéreos son más necesarios que nunca.

Chasiv Yar, el nuevo infierno para la resistencia ucraniana

Más preocupante es el avance paulatino del Ejército ruso en la parte de la región de Donetsk aún ocupada por tropas ucranianas. Este es el caso de Chasiv Yar, un destacado nudo de comunicaciones a unos 15 kilómetros de Bakhmut. Al igual que esta localidad y la de Avdivka, que fueron tomadas por los rusos con un coste altísimo de vidas, Chasiv Yar es el nuevo epicentro de los combates más duros.

Su captura podría dar a los rusos una cabeza de puente para avanzar hacia el noroeste y amenazar objetivos de gran importancia como Kostiantinivka. Esta localidad está conectada por la autopista H20, que recorre Donetsk de norte a sur, con Sloviansk y Kramatorsk. La toma de estas dos ciudades daría paso expedito a Moscú hacia el noroeste ucraniano.

El jefe del Estado Mayor ucraniano, general Oleksandr Sirski, explicó que Rusia quiere conquistar Chasiv Yar antes del Día de la Victoria, que los rusos celebran por todo lo alto el 9 de mayo, a fin de dejar preparado el lanzamiento de una gran ofensiva este verano en esa zona.

Sin suficiente defensa antiaérea y con las municiones de artillería contadas, el ejército ucraniano está cediendo terreno ante las crecientes incursiones de la aviación rusa. Según Sirski, los rusos pueden disparar seis veces más proyectiles de artillería que Ucrania y que esta diferencia podría aumentar a diez a uno en las próximas semanas.

Zelenski pide la misma ayuda que Occidente da a Israel

Por eso, esta semana Zelenski insistió una y otra vez en la demanda a sus socios occidentales de más sistemas de defensa antiaérea. El ataque de Chernígov no habría ocurrido, según dijo el jefe de Estado ucraniano en su canal de Telegram, "si Ucrania recibiera suficientes medios de defensa antiaérea".

En una alocución nocturna, Zelenski pidió a los países miembros de la OTAN que defiendan su espacio aéreo contra Rusia de la misma forma que Estados Unidos y Reino Unido, con apoyo de Francia y Alemania, ayudaron a frustrar la oleada de 300 drones y misiles lanzados por Irán contra Israel en la madrugada del domingo en respuesta al bombardeo israelí del consulado iraní de Damasco el 1 de abril.

"Los cielos europeos podrían haber recibido el mismo nivel de protección hace mucho tiempo si Ucrania hubiera recibido un apoyo total similar de sus socios para interceptar drones y misiles", se quejó Zelenski.

La Unión Europea insiste en no relacionar el ataque contra Irán con la ayuda a Ucrania. El portavoz de Exteriores de la UE, Peter Stano, pidió que no se saquen "paralelismos".

Lo cierto es que, mientras la ayuda armamentística a Ucrania ha caído de forma muy acusada en los últimos meses, Israel sigue recibiendo principalmente de EEUU, pero también de Alemania y otros países, munición, sistemas antiaéreos y aviones de combate, en multimillonarias partidas que se dispararon cuando el Gobierno de Benjamin Netanyahu lanzó su ofensiva contra Gaza tras los ataques terroristas de Hamás el pasado 7 de octubre.

Estos bombardeos y la invasión israelí han causado ya 34.000 muertos en Gaza, la mayor parte mujeres y niños.

Sin embargo, en EEUU desde hace meses permanece bloqueada en el Congreso, por la oposición republicana, un paquete global de 95.000 millones de dólares destinados a Ucrania, Israel y Taiwán, entre otras partidas. Unos 61.000 millones de dólares serían solo para Ucrania.

Se espera que este sábado la Cámara de Representantes pueda votar la ayuda, ahora replanteada como un préstamo. Además de esos miles de millones de ayuda, se votará el suministro a Ucrania de más misiles de larga distancia ATACMS. Hay cierta expectación de que el ataque de Irán a Israel pueda ayudar de alguna forma a que salga adelante ese paquete, sin el cual la resistencia ucraniana estará comprometida.

La OTAN pide a sus socios que den armas a Kiev aunque se desarmen ellos

Por eso, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ante los retrasos continuos en el envío de ayuda militar a Ucrania acaba de pedir a los países de la Alianza que den prioridad al suministro de armas a Kiev incluso a costa de vaciar los arsenales europeos e incumplir los objetivos destinados a mantener las reservas estratégicas para la defensa de los aliados.

Este punto no ha gustado en algunos de los países de la OTAN, sobre todo teniendo en cuenta del punto en que se encuentra la guerra, con muy pocas posibilidades de que Ucrania se acabe imponiendo a Rusia. Sería mandar centenares de miles de rondas de artillería y misiles al sumidero sin fondo de un conflicto sin salida.

"Si los aliados se enfrentan a tener que elegir entre cumplir los objetivos de capacidad de la OTAN y proporcionar más ayuda a Ucrania, mi mensaje es claro: envíen más a Ucrania", insistió Stoltenberg, quien confirmó que el viernes reunirá por videoconferencia al Consejo OTAN-Ucrania para estudiar las "necesidades más perentorias del apoyo a Kiev".

A Stoltenberg le apoyan en este apoyo sin límites a Ucrania los Gobiernos de Alemania y República Checa. La ministra de Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, y el titular de Defensa, Boris Pistorius, han remitido una carta al resto de miembros de la OTAN y la UE para que transfieran con urgencia parte de sus defensas antiaéreas a Ucrania, punto que estudiaron este jueves los países del G7 reunidos en la isla de Capri.

En la reunión OTAN-Ucrania del viernes, Zelenski ha adelantado que pedirá una protección para Ucrania similar al apoyo recibido por Israel. "Trabajamos para obtener más ayuda real. Para lograr igualdad real en la defensa frente al terror", explicó Zelenski. Según el líder ucraniano, "los drones Shahed (de manufactura iraní) y los misiles balísticos son los mismos" tanto si se emplean en Ucrania como cuando se lanzan contra Israel. "¿Son las vidas humanas distintas, es el valor de la gente distinto? No, no lo son", afirmó Zelenski.

Dudas sobre la efectividad de más ayuda a Ucrania

Las dudas que crecen en Estados Unidos y Europa sobre la forma de ayudar a Ucrania son lógicas dada la situación actual de la guerra, que no pinta nada bien para el Ejército ucraniano.

Tras el fracaso de la contraofensiva ucraniana lanzada en junio, los rusos llevan la iniciativa en el frente y están dejando atrás la guerra de posiciones para ir definiendo una ofensiva a gran escala que podría tomar forma en los próximos meses, como manifestó el comandante en jefe ucraniano Sirski.

Como señala The Institute for the Study of War (ISW), un destacado gabinete estratégico estadounidense, la escasez de munición de artillería que tienen los ucranianos está permitiendo al ejército ruso rebasar la línea del frente con columnas blindadas sin grandes pérdidas y como no había ocurrido desde el principio de la guerra, lo que le permite avanzar lenta, pero inexorablemente hacia el interior de Ucrania.

Desde principios de año, los rusos han capturado unos 360 kilómetros adicionales, especialmente en el Donetsk. Sin una ayuda masiva occidental este avance podría multiplicarse en los próximos meses. Sin embargo, no parece que ese apoyo a gran escala vaya a llegar tan rápido, lo que, según el ISW, podría llevar en última instancia a la victoria rusa en la contienda.

Y si se desata una guerra a gran escala en Oriente Medio contra Irán, el flujo de ayuda militar estadounidense podría desaparecer simplemente.

El Kremlin comentó este jueves la posibilidad de que la Cámara de Representantes apruebe los 61.000 millones de dólares de ayuda a Ucrania. El portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, subrayó que en estos momentos, cuando la situación en el campo de batalla "dista mucho de ser favorable para la parte ucraniana", esa ayuda difícilmente influirá en el curso de la guerra y solo servirá para enriquecer al complejo militar estadounidense.

Según Peskov, buena parte de esos miles de millones de dólares, que además son un préstamo, revertirán en la industria bélica de EEUU, a la que se comprará el armamento que acabe en Ucrania. "Sea cual sea la modalidad de esta ayuda, de hecho se trata de provocar a Ucrania para que continúe combatiendo hasta el último ucraniano, garantizando beneficios para Estados Unidos", dijo Peskov.