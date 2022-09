Ángeles Álvarez, portavoz de la Alianza contra el Borrado de las Mujeres: "El feminismo no es tránsfobo"

"El feminismo no es tránsfobo. Sólo llamamos la atención sobre algunos aspectos de la ley, y llevarle la contraria a la ministra de Igualdad, Irene Montero, no es transfobia". Así lo ha manifestado este martes Ángeles Álvarez, portavoz de la Alianza contra el Borrado de las Mujeres, una de las más de 15 plataformas que han presentado un listado de enmiendas a la ley trans. Lo han hecho en el registro del Congreso de los Diputados. Los destinatarios: los diversos grupos parlamentarios con representación en la Cámara Baja, exceptuando a Vox, que se encuentran estos días debatiendo las enmiendas a la norma en la Comisión de Igualdad del Congreso.

"Presentamos 24 enmiendas, lo que pone de manifiesto que el feminismo no está haciendo una crítica al conjunto de la ley, sino a 24 aspectos concretos de la misma. Lo que le pedimos a sus señorías es que las lean con atención, entre otras cosas porque creemos que es necesario que se legisle en esta materia con prudencia y sensatez", ha añadido esta vocera.

Sin embargo, muchas de las enmiendas presentadas van dirigidas a cambiar aspectos clave de la ley, que han sido una de las banderas del Ministerio de Igualdad y de las organizaciones LGTBI que la han desarrollado y apoyado desde el inicio. Entre ellos la posibilidad de la autodeterminación del sexo registral sin ningún otro requisito adicional que el de la voluntad de las propios solicitantes. De hecho, si la ley se aprueba tal y como está redactada, afirman algunos críticos, será más sencillo cambiar el sexo en el Registro Civil, que le propio nombre, que precisa de la constatación de testigos que acrediten que se trata del nombre por el que se conoce a la persona y lo ha utilizado a lo largo del tiempo.

Álvarez representa a una de las más de 15 asociaciones y organizaciones feministas que han firmado el texto de las enmiendas, que piden modificar o suprimir algunos aspectos de la ley trans, por entender que contiene aspectos que son lesivos para mujeres y para la infancia y los adolescentes.

"Defender las categorías deportivas femeninas, no es transfobia. Defender la infancia no es transfobia, como tampoco lo es defender que exista una estadística veraz, y así una amplia lista de reivindicaciones que ponemos encima de la mesa, porque creemos que esta ley interfiere en muchos de los derechos conquistados por las mujeres, especialmente en la ley de violencia y la de Igualdad", añadió Álvarez.

Las participantes en la entrega de firmas, entre las que también estaba la presidenta del Lobby Europeo de Mujeres, una asociación que pertenece al European Women´s Lobby, piden a los diputados y diputadas de los distintos partidos que lean las enmiendas y sus justificaciones y que se interesen por lo que está ocurriendo en otros países que ya han aprobado legislaciones similares. En este sentido, han recordado que Reino Unido recientemente ha decidido cerrar la Unidad Central de Género de Tabistock, una clínica pública del servicio de salud y que más de 1.000 familias la han denunciado por sus prácticas y por prescribir bloqueadores de pubertad de forma imprudente, asumiendo un enfoque "afirmativo e incuestionable" para niños y jóvenes que se autoidentificaban como transgénero. También afirman que en algunos países nórdicos en los que se aprobaron leyes similares hay una tendencia hacia reconsiderarlas.

Sobre la patria potestad

"En estos momentos, el texto de la ley, y esperamos que se corrija, viene a decir que un padre o una madre que se oponga a intervenciones de este tipo por un autodiagnóstico de un menor sin intervención de profesionales pueden llegar a perder la patria potestad. Esto es una auténtica barbaridad. Exigimos esta prudencia a la hora de legislar. Nosotras estamos haciendo una alerta sobre el hecho de que hay muchas problemáticas de la adolescencia que no cursan con transexualidad. Y que los protocolos educativos que ya están operando en las comunidades autónomas en España están derivando a los menores que no cumples con los registros sociales vinculados a uno y otro sexo, a organizaciones que no tienen especialización médica ni psicológica, pero que están hacinado un auténtico destrozo", continúa Álvarez.

Teresa Nevado, secretaria general del Lobby Europeo de Mujeres afirmó que hay una "intención clara de confundir a la ciudadanía con el uso de la palabra trans, que es un término paraguas", pero que encierra un "planteamiento reaccionario que se define como progresista para hacer desaparecer a las mujeres como si fuera un colectivo discriminado, cuando es la mitad de la población".

No es un tema sencillo, reconoce Álvarez, que reitera la necesidad de "sentarse a hablar para encontrar fórmulas que permitan que las personas transexuales no vean vulnerados sus derechos".

Entre las modificaciones que proponen las organizaciones en la ley, está la de que se precise un informa médico o psiquiátrico para poder realizar el cambio de sexo en el registro Civil. Pero también la hormonación. "Si no estás a gusto con tu cuerpo intentas adaptarlo al del sexo con el que te identificas", añade Álvarez. "Tenemos hospitales de referencia en España en tema de transexualidad en todas las comunidades autónomas. Y es porque lo pidieron las personas transexuales. Hay cosas que no se pueden autodiagnosticar. Sobre todo si incluyen fármacos y cirugía", abunda Álvarez.

"Esta no es una ley sobre transexualidad. Estamos ante un texto normativo que no cita ni una sola vez la palabra transexual. Ni una. Resulta curioso, ¿no?.

Aquí lo que estamos es abriendo un melón para que cualquier persona sea o no transexual pueda hacer un cambio de sexo registral", concluye.

El proyecto de ley se encuentra en estos momentos en la Comisión de Igualdad del Congreso, donde los distintos partidos plantearán sus enmiendas. Una enmienda a la totalidad del texto, presentada por PP y Vox, obligará a debatir esta norma en el Pleno de la Cámara Baja la próxima semana. El Gobierno ha pedido que esta ley fuera tramitada de urgencia, lo que reduce los tiempos a la mitad. Una medida que las organizaciones feministas han criticado, porque "hurta a la ciudadanía de un debate imprescindible".

En los últimos días, algunas voces socialistas han criticado la ley. Entre ellas Carmen Calvo, que es en la actualidad la presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso. También otros miembros del PSOE han manifestado discrepancias con la norma tal y como está redactada en la actualidad. Patxi López, portavoz del grupo parlamentario Socialista, también apuntó en unas declaraciones este martes, que la ley deberá ser mejorada. "Me consta que hay diputados y diputadas socialistas que están muy incómodos con la ley. No sé si llegarán a manifestarlo", explica Álvarez.