La artista Mar Lucas denuncia amenazas de su expareja Naim Darrechi tras denunciar que sufrió violencia machista

La artista Mar Lucas ha denunciado que ha recibido amenazas de su expareja, el tiktoker Naim Darrechi, desde hace cuatro años, cuando terminó su relación. Aunque esta situación se ha agravado desde que la cantante denunció en Rota que era víctima de violencia machista, ya que ahora el influencer le ha vuelto a amenazar con publicar vídeos íntimos suyos.

"Estoy harta de ser la que calla, de ser la juzgada al detalle, de ser la que tiene que hacerlo todo perfecto mientras otros siguen con su vida normal, haciendo daño sin consecuencias. Esta es la realidad de lo que ha pasado y sigue pasando", ha narrado la artista, que asegura que su vida se ha convertido en un "infierno" de "presión y amenazas".

La cantante ha denunciado que su expareja le ha vuelto a amenazar con publicar vídeos íntimos suyos. "Me llegó un mensaje, de forma pasivo-agresiva por parte de mi expareja con vídeos íntimos nuestros (...) No es la primera vez que me amenaza con eso. Siempre me ha dicho que los quería publicar y yo le he suplicado mil millones de veces que no", ha detallado.

"Me veo y me da asco, me doy asco a mí misma. Sabe que lo que realmente me importa es mi carrera, mi música, que es lo que me hizo realmente salir de todo (...) Sabe que publicando esos vídeos se iría todo a la mierda. Todo mi trabajo de cuatro años se iría en cuestión de segundos", ha añadido Lucas.

La artista también ha denunciado que es víctima de intimidaciones desde que su relación terminó. "Él me llamaba, lo bloqueaba y me volvía a llamar desde otro número nuevo. Así con cinco o seis números distintos. Los primeros años, de alguna manera, él públicamente siempre me intentaba quemar y llegué a la conclusión de que prefería todos esos mensajes a mí antes de que publicara ese tipo de cosas", ha señalado.

"Nunca os calléis absolutamente nada. Intenté olvidarlo por completo y nunca lo he conseguido, aprendí a vivir con ello. Cada vez que enfrentas al problema, duele menos", ha añadido.

Darrechi alardeaba de engañar a mujeres para no usar condón

Naim Darrechi saltó al ojo público después de jactarse en una entrevista de engañar a las mujeres, diciendo que era estéril cuando no era cierto, para practicar sexo sin preservativo.

El Govern balear y el Institut Balear de la Dona presentaron una denuncia por presuntos delitos de odio y contra la libertad sexual tras hacerse virales las declaraciones del tiktoker.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Palma finalmente exculpó influencer mallorquín y archivó la querella, al entender que "los hechos no revisten caracteres de delito" y "no reúnen los requisitos establecidos jurisprudencialmente", según recogió el auto.