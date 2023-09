Un ayuntamiento de PP y Vox deja fuera de una entrega de premios un relato sobre violencia machista

Una ciudadana de Sonseca (Toledo), Raquel Martín Sánchez, ha presentado un escrito en el Ayuntamiento, con mayoría de PP y Vox, en el que se queja de que se ha tratado de "censurar" su trabajo y de "discriminarla" y "humillarla" después de que ganase el concurso de relatos –con el cuento titulado No dejaré que te ahogues en el mar, basado en violencia de género– que cada año organiza el consistorio y no se le reconociese en una entrega pública de premios, durante el pregón de las fiestas de la localidad.



El consistorio negó a Público con contundencia que hubiera habido "censura" alguna. La edil de Cultura y Festejos, Lorena García-Ochoa (PP), aseguró: "Esto no es así. Censura no ha habido en ningún momento". También afirmó durante la conversación: "Claro que estamos comprometidos [con la lucha por los derechos de la mujer]".



Esta polémica surge tras la celebración de un acto público a principios de septiembre en Sonseca con motivo de las fiestas en honor a la Virgen de los Remedios, en el que Martín quedó fuera de la entrega de premios, mientras que los ganadores de otras categorías –poesía, relato infantil, carteles– sí lo recibieron.

La edil de Cultura aseguró en conversación telefónica con Público que, como recogen las bases del concurso, el texto se publicó en la revista de las fiestas –en efecto, es así, según ha comprobado este diario, en la página 28 y 29– y que el premio económico, recogido también en las bases, de 120 euros, se entregó.

La revista tuvo una tirada de 4.500 ejemplares gratuitos, según un texto recogido en la misma publicación. Sonseca tiene unos 11.000 habitantes. Por lo que difusión sí que tuvo el relato.



La edil también aseguró en la conversación con este periódico que –además de otras consideraciones de tenor técnico– en las bases del concurso no se recogía que hubiera que hacer entrega del mismo en un acto público. Las bases, según ha comprobado este periódico, en efecto, no recogen que sea necesaria ninguna ceremonia de reconocimiento.

Sin embargo, en las bases de los premios del concurso, por ejemplo, de poesía, tampoco se establece que fuera necesario un acto de entrega. Y en este caso según se puede comprobar en este vídeo a partir del minuto 49, los ganadores sí recibieron su reconocimiento durante el acto.

Escrito en el ayuntamiento

"He hecho un relato y quiero que se me reconozca", asegura Martín a Público. La autora presentó el pasado día 14 de septiembre un escrito en el registro municipal en el que expresaba lo siguiente: "Comunico la intención de censura, la discriminación y la humillación recibida al vetarme el reconocimiento al premio IV certamen de relatos Villa de Sonseca".

Luego añadía: "El relato titulado No dejaré que te ahogues en el mar, basado en violencia de género, no ha tenido el mismo trato que el resto de los premiados por este Ayuntamiento. Solicito la protección de mi derecho fundamental a la igualdad y libertad de expresión".

Martín aseguró a Público: "Se me comunicó el día 7 de agosto que había ganado y que me llamarían para ver si estaba de acuerdo, para ver las fotos y la letra que ponían [en la revista de la feria]. El día 5 de septiembre, las fiestas son el 7, me dicen que no me reconocen en público el premio. Al principio me dijeron que en las bases del concurso no pone que los premiados tengan que subir al escenario".

Martín, según manifestó a Público, está convencida de que la razón última de lo que entiende como una discriminación es la temática de su relato, en el que narra los devastadores efectos de la violencia machista, los cuales le han tocado de cerca, en su familia, asegura.

"El concurso lleva cuatro años y he concursado tres. No va dedicado a nadie, sino a unos sentimientos que yo tenía", asegura Martín en conversación telefónica con Público.