Más de un centenar de organizaciones feministas exigen la aprobación de una ley contra la prostitución

Un total de 175 organizaciones feministas de todo el Estado han convocado para el próximo sábado 28 de mayo una manifestación en el centro de la Madrid para reclamar la aprobación urgente en el Congreso de una Ley Orgánica Abolicionista del Sistema Prostitucional (LOASP). La convocatoria se ha anunciado este miércoles en una rueda de prensa en las que las representantes de estas organizaciones han mostrado su indignación por lo que consideran una renuncia del Gobierno a avanzar en esta norma.

"Convocamos esta manifestación para mostrar la posición irrenunciable e innegociable del movimiento feminista en defensa de la abolición del sistema prostitucional y de la tramitación de la ley que las feministas hemos elaborado basándonos en la experiencia, conocimiento, debate y reflexión teórica y práctica", afirman en un comunicado distribuido este miércoles. Una ley, explican, que el Gobierno tiene en sobre su mesa desde el año 2020 y que ha contado con las aportaciones de las supervivientes de la prostitución "y que recoge sus legítimas demandas y derechos".

Denuncian que "el Gobierno, con su falta de acción es un cómplice necesario del proxenetismo y de los puteros" y afirman que "un Gobierno no puede ser de izquierdas y dar la espalda al movimiento feminista".

Durante la rueda de prensa afirmaron que con la aprobación de dicha norma las mujeres prostituidas "podrán disponer de los derechos y de los recursos necesarios para recuperar sus vidas fuera de la esclavitud y la explotación" que supone la prostitución.

La ley presentada por las organizaciones al Gobierno establece, entre otras medidas, sancionas administrativas y penales para todas las modalidades de proxenetismo. Charo Carracedo, portavoz de la Plataforma Estatal por la Abolición de la Prostitución, explicó a Público que el texto, además, está articulado en una serie de medidas de políticas transversales en todas las áreas públicas, puesto que "acabar con el sistema prostitucional requiere de medidas transversales, en las que la protección, atención y reparación de las víctimas es un aspecto esencial".

"En nuestra ley establecemos derechos a las mujeres víctimas de esta explotación, una protección a la que están obligados los poderes públicos. El texto propuesto también incorpora medidas como la sensibilización, prevención y educación y tienen una particular incidencia en los medios de comunicación la justicia o la sanidad. También incorpora importantes modificaciones en el ordenamiento jurídico para buscar una coherencia en el sistema lega para abolir la prostitución", añadió Carracedo.

"La causa económica de la explotación de los cuerpos de la mujeres es una actividad inaceptable en una ciudadanía democrática, por que se trata de derechos humanos innegociables", afirmaron las organizaciones.

Las convocantes denuncian que los partidos que forman el Gobierno no tienen un compromiso para abolir la prostitución y que han demostrado que esta ley no está entre sus prioridades. "Tras dos años de Gobierno no han dado un solo paso creíble, serio, hi han tomado iniciativas reales para acabar con esta forma extrema de violencia contra las mujeres", añaden.

"Esta no es una violencia anónima, sino una con autores. Hay una autoría de proxenetas y de hombres que son responsables con sus actos de esta violencia", añade Carracedo.

Por estos motivos, las organizaciones convocan a "toda la sociedad" a manifestarse el próximo sábado 28 en una marcha que irá desde Cibeles a la Plaza de España.