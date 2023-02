El defensa del PSG Acharf Hakimi, investigado por presunta violación

Un nuevo caso de supuesta violación protagonizado por un futbolista. Esta vez, el defensa marroquí del París Saint-Germain Acharf Hakimi está siendo investigado por la presunta violación de una joven este fin de semana, según informa este lunes el diario Le Parisien en su web.

El rotativo asegura que una joven de 23 años se presentó en la comisaría Nogent-sur-Marne y aseguró que Hakimi, de 24 años, la había violado, aunque se negó a interponer una denuncia contra él. Sin embargo la Fiscalía, señala, decidió abrir una investigación, que está en curso en Nanterre.

Según Le Parisien, la joven entró en contacto con el futbolista el pasado 16 de enero a través de la red social Instagram y el pasado sábado, en vísperas del decisivo duelo de la liga francesa de su equipo contra el Olympique de Marsella que el marroquí se perdió por lesión, invitó a la joven a su domicilio de Boulogne-Billancourt.

La mujer acudió a bordo de un Uber que solicitó el futbolista, según el diario. Según el relato de la denunciante, el futbolista se propasó, la besó en los labios pese a su negativa, le levantó la ropa y le besó los senos e, incluso, le introdujo los dedos en la vagina, pese a sus negativas.

La chica consiguió deshacerse de su agresor de una patada y envió un mensaje a una amiga que acudió a buscarla, añade esa versión citada por el periódico.

Este lunes por la noche Hakimi ha acudido a la gala de los premios The Best de la FIFA, que se ha celebrado en París, y en la que ha sido incluído en el once ideal de la FIFA 2022.