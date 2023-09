Detenidos dos menores por su relación con una agresión sexual a otra joven en Badalona

Los Mossos d'Esquadra han detenido este viernes a dos menores por su presunta relación con una violación en grupo a una joven, también menor, ocurrida el pasado mes de junio en Badalona, en una investigación en la que no se descarta arrestar a otros implicados.

Los investigadores tuvieron conocimiento de los hechos el mismo día que sucedieron gracias al aviso de un testigo. Los Mossos han realizado varias averiguaciones desde entonces y, a primera hora de este viernes, han iniciado un dispositivo que ha acabado con dos arrestos.

El Grupo de Atención a la Víctima de la Unidad Central de Agresiones Sexuales activó desde el primer momento el protocolo de protección y acompañamiento a la menor agredida, que permanece activo.

Los dos menores arrestados han pasado a disposición de la Fiscalía que ha pedido como medida cautelar el internamiento en régimen cerrado para los dos jóvenes de 14 y 16 años de edad.

De acuerdo con las primeras investigaciones, los detenidos no guardan relación con la violación múltiple a una niña de 11 años ocurrida el pasado mes de noviembre en el centro comercial Magic de Badalona, donde meses después tuvieron lugar otras tres agresiones sexuales a menores.

Por su parte, el alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, ha iniciado su intervención mostrando la solidaridad del consistorio con la víctima, ha afirmado que este caso abre el debate de cómo reaccionar al hecho de que "menores de edad violen a una menor".

"Lo que se hace ahora no es una solución: no puede ser que unos menores de edad, la única pena que tengan que pagar, sea una multa, sin ninguna consecuencia penal", ha denunciado.

Además, ha sostenido que "entre ponerlos en la cárcel, que no puede ser, y que no pase absolutamente nada, hay un punto intermedio". El alcalde ha manifestado que "cuando pasa un hecho como este, alarma mucho y preocupa mucho a la sociedad", tanto desde el punto de vista educativo y social como judicial, porque la ley actual provoca que "un menor viola a una niña y en la mayoría de los casos no acaba pagando ningún tipo de consecuencia, y eso es inadmisible".

En cuanto a la situación vivida en la ciudad, ha subrayado que no tienen "un problema de violaciones en Badalona" que sea mayor al que viven otras localidades de tamaño y tipología similar, aunque ha indicado que este tipo de delitos "generan mucha alarma".