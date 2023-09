Estudiantes de Magisterio en La Rioja lanzan mensajes machistas hacia sus compañeras: "Hay que partirles las bragas"

"Últimamente son todas muy putas", "no se aceptan mariquitas en Magisterio" o "hay que partirle las bragas" son algunos de los mensajes machistas y homófobos que se pueden leer en el grupo de Whatsapp en el que participan 199 alumnos de Magisterio de la Universidad de La Rioja.

Este grupo, desvelado por la Cadena SER, funciona para organizar las novatadas de este curso -prohibidas por la universidad-. Aunque estos últimos días los participantes varones se han dedicado a enviar imágenes de las futuras estudiantes de Magisterio y opinar sobre su físico.

"Es un puto quesito de cabra del copón", "otra que está como un puto queso babybel", "vaya jodida manteca", van comentado según reciben fotos sacadas de las redes sociales de las estudiantes. En un momento dado, uno de los alumnos planifica contactar con alguna de ellas, a lo que sus compañeros le responden con ánimos sexistas como "tiene pinta de facilona" o "hay que partirle las bragas".

El tono machista va creciendo a medida que continúa la conversación y otro estudiante afirma que "cuando quede con [...] no va a llevar bragas, que últimamente son todas muy putas". El chat se transforma en una competencia sobre quién podría tener un eventual encuentro sexual con la alumna y los comentarios apuntan hacia "no soy egoísta" o "le damos la asistencia".

Sorprende el hecho de que ninguno de los casi 200 alumnos muestre su indignación y rechazo hacia los mensajes. Solo se puede leer un "dais asco JAJAJ" de una alumna, un comentario burlón que recibe con rapidez un "ya estamos" por parte de uno de los autores de las vejaciones.

El grupo de WhatsApp no solo recopila insultos misóginos y machistas, sino que la homofobia también se hace evidente. Cuando envían un vídeo de un nuevo alumno del grado uno de los veteranos no duda en escribir: "Dile que no aceptan mariquitas en magisterio". Mientras que otro apunta que "este tío promete".



Este caso es solo un ejemplo de cómo el machismo entre los jóvenes varones crece. El porcentaje de chicos entre los 15 y 29 años que mantienen ideas antifeministas está aumentando considerablemente. De hecho, el 20% de ellos niegan que la violencia de género exista hoy en día ya que creen que es "un invento ideológico". Se trata de un claro aumento ya que en 2019 el porcentaje estaba en un 12%, según FAD Juventud.