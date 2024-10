Fallarás afirma que el linchamiento contra Mouliaá podría frenar a dos de las víctimas que iban a denunciar a Errejón

Cristina Fallarás dice haber recibido el pasado viernes mensajes de dos mujeres que, según decían, estarían dispuestas a denunciar actitudes y agresiones machistas de Íñigo Errejón. La periodista y columnista de Público, no obstante, reconoció este lunes que "lo más normal es que se echen atrás" después de ver el "linchamiento" contra la actriz Elisa Mouliaá, la primera y única mujer que, por ahora, ha dado el paso de denunciar al exdiputado de Sumar ante los tribunales.

Mouliaá, por haber denunciado a su agresor, está siendo "linchada de una manera brutal" y viviendo "un calvario" al ver cómo "se está exponiendo su vida privada y la de su familia", según relata Fallarás. La escritora está convencida de que este asunto no llegará a ningún juzgado de violencia contra la mujer porque la víctima no tenía una relación estable con Errejón. "Luego nos preguntan por qué no denunciamos", apostilló en declaraciones a los medios.

La periodista sostiene que las acusaciones de violencia machista contra Iñigo Errejón son sólo "la punta del iceberg" y reconoce que las mujeres están empezando a utilizar otros canales para compartir sus denuncias al margen de los que ofrecen la Policía y la Justicia. "¿Y por qué ahora? Pues porque poco a poco vamos avanzando. El avance de las mujeres es lento porque estamos utilizando herramientas que no son las del patriarcado, no son la Policía y los juzgados. Hay otros cauces, que son nuevos y llevan su tiempo", ha insistido Fallarás.

La escritora considera que estos días "están pasando cosas que no estaban pasando antes, y es que el relato de las mujeres, por ejemplo, haga caer a líderes políticos". Fallarás asegura que le están llegando "muchísimos relatos" relacionados con el abuso del poder como práctica de acoso sexual, ejercido por hombres de los medios de comunicación, la política, los sindicatos o las universidades.

La columnista de Público ha advertido, no obstante, del "odio" que se está volcando contra la actriz Elisa Mouliáa, la primera en denunciar formalmente a Errejón ante la Policía. "Lo que les molesta es que hablemos, donde sea y como sea, pero tienen un problema, y es que no veo manera de que puedan parar ya la voz de las mujeres", ha continuado.

Todos los relatos que recibe en su cuenta de Instagram tienen en común que "tocan los ámbitos de poder" y sirven para crear "mecanismos de identificación a los que otras mujeres puedan agarrarse para denunciar, para sentirse acompañadas y, sobre todo, para saber que no son las únicas que están sufriendo esto".

Preguntada por si hay algún tipo de criba o comprobación previa antes de publicar los testimonios de violencia sexual que recibe, ha respondido de manera tajante: "¿A quién le apetece mentir, ponerse por la mañana, en vez de tomar un café con una magdalena, y decir que su padre le metía mano? La idea de que puede haber mentira en estos relatos es de lo más peregrino y cualquiera que sea mujer lo va a entender perfectamente" ha esgrimido.